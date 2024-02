Zarco ravi de voir Honda s'appuyer sur LCR pour son développement

Alors que Ducati ou KTM s'appuient énormément sur leurs équipes satellites, Honda avait l'habitude de tenir LCR à distance. Même si les pilotes de la formation de Lucio Cecchinello disposaient depuis plusieurs années de la version la plus récente de la moto, ils n'étaient pas aussi impliqués dans le développement que les membres de l'équipe officielle.

Cela s'est particulièrement vu l'an passé quand, très vite, Álex Rins s'est senti "inexploité" et "les mains liées", évoquant par la suite une "communication très mauvaise" avec le constructeur. Entre ces deux déclarations, ce manque de soutien de la part de Honda a grandement contribué à sa signature chez Yamaha, libérant une place chez LCR.

Cette place est maintenant reprise par Johann Zarco, qui débarque en pleine ère de changements chez Honda. La marque met les bouchées doubles pour essayer de retrouver le sommet, ce qui offre déjà de nets progrès, et pour mener à bien ce projet d'envergure, elle prévoit de s'appuyer beaucoup plus sur LCR, ce que Zarco ressent déjà.

"Ils changent la façon de penser ou la façon de faire les choses", a expliqué le Français auprès du site officiel du MotoGP. "Ils ont l'équipe d'usine et maintenant, ils vont encore mieux utiliser l'équipe LCR. Au total, il y a quatre motos d'usine, comme Ducati l'a fait avec l'équipe d'usine et Pramac. J'arrive au bon moment pour en profiter et en tirer des bénéfices."

"Dans le développement, la moto est vraiment nouvelle mais elle fonctionne déjà bien. Je dois faire confiance pour qu'on puisse y arriver. J'espère que ce n'est que le début d'un projet de développement donc j'ai vraiment confiance dans ces efforts que les Japonais peuvent faire quand ils ont besoin de quelque chose."

Johann Zarco

Tetsuhiro Kuwata, le directeur général du HRC, a confirmé la volonté de Honda d'intégrer pleinement LCR dans son développement, ce qui pourrait passer par la présence des pilotes de l'équipe sur les nombreux tests que la marque pourra faire grâce à ses concessions cette année.

"Au final, on a quatre pilotes, pas deux, donc nous allons essayer de saisir toutes les opportunités pour favoriser l'amélioration de la moto", a souligné le Japonais. "Avec les concessions, on peut faire beaucoup plus de tests que les trois dernières années. On coopère aussi toujours avec LCR pour développer la machine. On a le même objectif, on est une équipe, pour essayer d'améliorer la moto aussi vite que possible."

Afin de favoriser ce processus, Lucio Cecchinello a renforcé son équipe cet hiver. "On a fait beaucoup d'efforts avec Honda", a déclaré l'ancien pilote. "De notre côté, on a travaillé sur de nombreux détails pour améliorer notre organisation en matière de ressources humaines, d'outils, d'installations. L'hiver a été très, très chargé et on est impatients de débuter cette saison."