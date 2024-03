Zarco : Honda bénéficie de ne plus être focalisé sur Márquez

En quittant Honda pour la Ducati de l'équipe Gresini, Marc Márquez a voulu donner un nouveau souffle à sa carrière mais a aussi estimé que son départ pourraient être bénéfique au constructeur japonais, soulignant qu'il était préférable "d'investir l'argent dans la moto" que continuer à lui payer son salaire très élevé. Johann Zarco, qui fait son arrivée chez Honda cette année via l'équipe LCR, voit déjà des effets liés à ce nouveau paradigme.

Auparavant totalement tournée vers Márquez, la marque traite maintenant les pilotes à égalité, en incluant même ceux de LCR, alors qu'Álex Rins, prédécesseur de Zarco dans l'équipe de Lucio Cecchinello, percevait un manque de communication l'an passé. Le Français, meilleur représentant de Honda au GP du Qatar, se réjouit qu'aucun leader ne soit désigné.

"Quand on a fait une grande réunion en Malaisie, on était tous ensemble et l'objectif était que, même si je suis parfois devant, tout ce que l'on pourra partager ensemble, si ça fait progresser Honda, ça bénéficiera à tout le monde", a expliqué Zarco. "Si je peux rester un peu plus rapide, pour mon égo et pour ma position chez Honda, ça sera bien, mais pour le moment, on doit grandir avec Honda et ça sera bénéfique à tout le monde."

"Et pour le moment, avec Honda, le gros changement par rapport à l'année dernière, c'est que le principal leader n'est pas dans l'équipe d'usine. Je ne dis pas que je suis le leader mais nous sommes [à un niveau] très similaire. C'est utile, pour les deux équipes, d'avoir un plein développement chez Honda. Ils font comme ça et par le passé, avec Marc qui pouvait évoquer tous les problèmes, ils se concentraient peut-être trop sur lui."

Cette politique s'est vue avec la décision de Honda de faire tester à Zarco une roue arrière fournie par Marchesini alors que l'équipe d'usine ne peut pas en bénéficier en raison d'un partenariat d'exclusivité avec OZ.

Nakagami voit une "famille Honda" se former

Honda devrait donc désormais fournir les nouveautés à l'ensemble des pilotes quand cela sera possible sur le plan logistique, ce qui tranche également avec les commentaires de Rins l'an passé, quand l'Espagnol se disait "inexploité" par le constructeur. Cette façon d'inclure les quatre pilotes dans le développement s'illustre par un changement de philosophie qui a marqué Takaaki Nakagami, lequel perçoit une ambiance beaucoup plus collégiale cette année.

"J'ai vraiment été impressionné par la façon dont ils ont modifié le système, l'approche, le concept, il y a aussi eu beaucoup de changement de personnel en interne", a souligné le Japonais. "Je ne connais toujours pas de nombreux visages mais on a l'air d'être une équipe unie, j'ai plus la sensation que l'équipe d'usine et l'équipe d'usine sont [unies]. Les sensations sont bonnes parce qu'ils viennent plus souvent dans le garage, il y a plus de discussions avec les Japonais et je peux leur expliquer des choses. C'est bien."

Takaaki Nakagami Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je sens qu'on est plus une famille Honda donc j'espère que ça va continuer comme ça et s'améliorer parce que les pilotes veulent une moto performante, on veut juste plus donner plus d'informations aux ingénieurs. Il faut continuer à travailler comme ça."

Les départs des frères Márquez, fin 2022 pour Álex et fin 2023 pour Marc, et celui de Rins ont entraîné un renouvellement massif des pilotes chez Honda. Présent depuis la saison 2018, Nakagami est désormais celui qui a le plus d'expérience de la marque, mais il ne prétend pas avoir un rôle privilégié.

"Évidemment, j'ai une grande expérience de la Honda mais après deux tests, Joan [Mir], [Luca] Marini et Zarco connaissent déjà très bien les sensations de la Honda, les différences. Je n'ai pas d'avance [sur eux], on repart à zéro et j'essaie juste de me concentrer sur moi, de donner 100% et la performance maximale."

Nakagami voit justement d'un bon œil cette arrivée de nouveaux pilotes, Zarco ayant pu lui décrire en quoi la Ducati est plus performante que la Honda : "Il a commencé à m'expliquer ses sensations sur la moto, les différences avec la Ducati. Pour moi, c'est bien de connaître les différences entre la Honda et la Ducati, c'est toujours bien de discuter avec Johann, Marini et Joan."