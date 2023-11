Zarco incapable de doubler Bezzecchi : "Je fais trop le yo-yo"

Johann Zarco n'a pas pu se battre pour les premières places en course sprint à Sepang, payant surtout son envol depuis la 12e place sur la grille de départ. Le Français n'a pas pu réaliser un véritable tour rapide en Q2 et il a donc terminé cette partie des qualifications à la dernière place.

"Pas de chance aujourd'hui", a déclaré Zarco. "Dans le premier relais, je casse le moteur et dans le deuxième, deux drapeaux jaunes. Je n'ai pas pu faire un seul tour. Je n'ai même pas eu le moyen de gagner une ligne, sans parler de faire la première ligne, mais au moins tenter. Vu les bonnes sensations, je me suis dit qu'en partant 12e, j'allais essayer de gagner des places."

Zarco a atteint son objectif en se débarrassant très vite de Maverick Viñales, Fabio Quartararo et Fabio Di Giannantonio, avant de prendre l'avantage sur Luca Marini avant la fin du premier tour. Il a passé le reste de la course à la huitième place, ne pouvant jamais faire la différence face à Marco Bezzecchi alors qu'il pensait avoir le rythme de Brad Binder et Jack Miller.

"Un bon départ, très content de ça. J'ai bien enfilé les premiers virages. C'est un plaisir de partir 12e et sortir neuvième. J'étais bien au début, donc j'ai pu me présenter pour doubler, mais ensuite, j'ai toujours eu ce petit désavantage dans les petits virages. Je fais trop le yo-yo, donc je perds un peu sur ces premières accélérations et je force beaucoup pour revenir."

"Bezzecchi a très bien joué sa carte, il freine bien. Les endroits où j'aurais pu le doubler, il a énormément refermé la porte. Je pense que si j'avais pu doubler Bezzecchi, j'aurais pu jouer ma place avec les KTM. Déçu de ne pas avoir pu dépasser Bezzechi mais très content du début de course."

Johann Zarco

Les dépassements sont restés assez rares en course, le moindre risque étant susceptible de coûter cher à Sepang : "En fait, si on fait un écart de vitesse sur le freinage, ça a vite tendance à ne plus s'arrêter, ou on s'écarte, et donc les autres repiquent", a expliqué le pilote Pramac sur Canal+. "Et là comme on était en groupe, si – moi ça me le fait tout le temps mais je pense que ça a pu le faire aux autres aussi – on prend le risque de dépasser et qu'on ne se ralentit pas, il y a un autre devant qu'on peut percuter et je pense que ça a limité pas mal de pilotes."

Zarco mise sur un rythme "moins excité" en course

Johann Zarco espère faire mieux dimanche, en profitant d'un rythme moins soutenu et de sa capacité à préserver les pneus, qui pourrait l'aider dans les derniers tours : "Ça sera un peu moins excité en rythme, donc ça peut me permettre de mieux gérer et en effet là, le pneu arrière, en roulant tout le temps en 1'59, avait déjà du mal dans les trois derniers tours. [...] Du coup, il faudra faire toute cette course aux alentours de 2'00 et voir quand les autres auront un peu du mal l'avantage que je peux prendre."

"Le pneu medium, c'est assuré qu'il fait la course longue, on le sait depuis le début du week-end, parce que le dur manque trop de performances", a précisé Zarco. "Par contre, avec le rythme que l'on a fait en course sprint, il a beaucoup souffert. En général, la course longue est un peu plus lente. Simplement pour la gestion du cœur, cela pourrait m'aider. Mais sur ce que j'ai vu sur les deux derniers tours, si le rythme se calme un poil et que les autres commencent à avoir des difficultés, je peux sans doute avoir mon avantage. J'espère que ça marchera comme ça demain, pour jouer le top 5."

Zarco s'attend à conserver les mêmes forces et les faiblesses, avec l'espoir que la balance penche de son côté : "Je perds beaucoup dans les petits virages mais je gagne pas mal dans les grands virages. Si le pneu commence à beaucoup se dégrader, les autres devraient perdre du temps dans les grands virages."

Avec Fabien Gaillard