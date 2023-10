Zarco libéré après sa victoire : "J'ai moins de stress"

Johann Zarco est resté très contenu après sa victoire au GP d'Australie, qui a donné l'impression de le libérer d'un poids plus que de provoquer une effusion de joie. Cinq jours après ce succès, le Français se lance dans un nouveau week-end de compétition en Thaïlande avec l'esprit libéré, mais toujours déterminé.

Doutant que ce succès sera un déclic ou qu'il changera le regard que portent ses adversaires sur lui, Zarco conserve son approche analytique et reste conscient qu'il lui manque un certain naturel pour tirer le meilleur de la Ducati.

Il sait en tout cas qu'il pourra quitter la marque avec le sentiment du devoir accompli en fin de saison, ayant goûté aux joies du succès sur la meilleure machine du plateau, avant de se lancer dans un nouveau défi avec LCR et Honda.

Tes sensations sont-elles différentes ce week-end ?

On verra en piste mais j'ai quand même eu une bonne sensation pendant plusieurs jours. Beaucoup de gens me demandent si je peux avoir un déclic, si ce sera encore mieux. Je ne sais pas, on verra pendant le week-end, mais au moins j'ai une bonne confiance parce que j'ai moins de stress, comme s'il s'était passé quelque chose d'important. Maintenant, je peux prendre encore plus de plaisir ou prendre le temps de mieux régler la moto avec l'équipe parce que je vais peut-être moins stresser si je ne sens pas les choses comme je le veux.

J'espère que ce sera une bonne course. L'an dernier j'étais assez rapide pendant les essais sur le sec. C'est peut-être une bonne piste après l'Australie, j'ai été rapide l'an dernier donc ça apporte cette motivation, avec ce plus de l'Australie, pour continuer sur cette base parce que comme je l'ai déjà dit, Bezzecchi, Pecco [Bagnaia] et Martín sont ceux qui utilisent très bien la moto quand ils se sentent bien et j'adorerais franchir cette petite marche – elle est petite mais ça reste une marche – pour être encore plus rapide dans les dernières courses et finir ce chapitre Ducati de la meilleure façon possible.

Les autres pilotes vont-ils te voir différemment maintenant ?

Non, pas trop je pense. J'étais plutôt content de voir plusieurs pilotes venir me féliciter et j'ai vu dans leurs yeux que c'était vraiment sincère. C'était vraiment sympa, ils étaient heureux pour moi et ça apporte une bonne sensation. Je pense qu'avec la plupart des pilotes, on se respecte, ils savent que je peux être rapide, c'est juste difficile d'avoir cet extra parfois. Je pense que ce qu'ils penseront de moi ne changera pas.

Johann Zarco après sa victoire à Phillip Island

Est-ce plus difficile ou plus facile de quitter Ducati après cette victoire ?

Ce sera encore plus facile, comme un autre chapitre. Je vois encore beaucoup de choses [à améliorer], dans ce que je fais, dans ce que les autres font, dont je tire les leçons. Ce sera clairement une expérience utile pour les deux prochaines années.

Que vaut cette victoire par rapport à un titre en Moto2 ?

C'est peut-être comme le premier titre. La sensation que c'est fait, et on se demande ce qu'on va faire après. Puis on trouve cette façon de piloter à nouveau, d'être performant et de gagner à nouveau. Le premier titre est venu après beaucoup de courses, de mon enfance jusqu'à mes 25 ans, je voulais être Champion du monde et je l'ai été. C'était une longue attente, comme celle-ci, c'était 120 courses. C'était cette sensation, peut-être similaire à un titre. Mais je n'ai pas explosé de joie, c'était plus 'Oui, c'est fait !'.

Cette victoire va-t-elle changer ton approche des week-ends ?

Pas trop. J'ai ma méthode et je vais l'utiliser aussi bien que possible. Avant de penser à une victoire le dimanche – ou le samedi – il faut bien travailler dès le début, régler la moto, essayer d'être performant, et après, quand on voit qu'on est suffisamment rapide, on peut prendre confiance, se détendre et travailler plus sur l'aspect mental. Mais avant, il y a toutes les choses techniques à régler.