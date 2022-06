Zarco a "fait le maximum" pour revenir sur Quartararo

Johann Zarco a décroché un nouveau podium au Sachsening, au terme d'une course éprouvante. Troisième sur la grille, le pilote Pramac a été doublé par Aleix Espargaró dans le premier tour mais a vite repris l'avantage et a ensuite profité de la chute de Pecco Bagnaia. Il n'a pas pu combler l'écart le séparant de Fabio Quartararo et a vu l'arrivée à la deuxième place.

Zarco estime qu'une phase importante de sa course a été son spectaculaire dépassement sur Espargaró dans le Waterfall. "Tout de suite, j'ai senti que j'avais un petit peu plus qu'Aleix Espargaró donc j'ai pu le doubler rapidement", a expliqué le Français au micro de Canal+. La manœuvre était audacieuse mais pleinement maitrisée. "Je suis content d'avoir pu la faire", a-t-il précisé en conférence de presse. "Je ne voulais pas perdre l'opportunité de suivre Fabio et Pecco."

"Dans les virages 10 et 11, j'avais une bonne accélération en pneu neuf donc je voulais profiter de ce petit avantage mais je n'ai pas pu prendre l'angle immédiatement au virage 11, pour être prudent. Je ne voulais pas perdre l'avant avec une trajectoire serrée et Aleix a tenté de résister à l'extérieur. En étant à l'intérieur, j'ai accéléré un peu plus pour prendre l'avantage. À partir de là, je savais que je pouvais essayer de suivre les deux premiers."

Zarco a néanmoins vite compris qu'il aurait du mal à suivre Quartararo et Bagnaia, même s'il a tout fait pour s'accrocher : "On voyait tout de suite qu'ils avaient plus d'aisance et pouvaient aller plus vite. Au moment où je l'ai doublé, Pecco et Fabio se bagarraient un peu, et quand Pecco a chuté, je me suis dit 'ça fait déjà un pilote de moins, je suis deuxième, je peux avoir du rythme, j'essaie de rester avec Fabio'."

Johann Zarco s'est vite débarrassé d'Aleix Espargaró

Johann Zarco est longtemps resté à un peu plus d'une seconde du leader, sans parvenir à combler l'écart mais en prenant une belle avance sur les pilotes se disputant la troisième place. Il espérait tirer profit d'un pneu plus endurant pour faire la différence en fin de course mais Quartararo était une nouvelle fois intouchable.

"J'ai fait le maximum, j'espérais le rattraper. Je savais qu'il avait le medium arrière, moi le dur, peut-être que ça allait tourner à mon avantage mais je n'ai pas réussi à l'utiliser. Ce pneu dur à l'arrière était une bonne stratégie pour nous, mais [...] à mi-course, sans doute, [sur le] plein angle, je commençais à vraiment à avoir des difficultés. Fabio a gardé son rythme ultra bon, du coup il m'a lâché. En voulant rattraper Fabio, j'ai pris une belle avance sur le troisième et ça m'a aidé à la fin parce que les derniers tours étaient difficiles."

"Presque un cauchemar" en fin de course

Entre un pneu arrière à la peine, un tracé exigeant physiquement avec ses nombreux virages à gauche et la très forte chaleur qui touchait l'Allemagne ce dimanche, Zarco n'a jamais été totalement serein, malgré une confortable avance sur Jack Miller dans les dernières boucles.

"Vraiment, les trois derniers tours étaient presque un cauchemar parce que c'était très délicat de contrôler la moto. Oui, j'avais un avantage, une deuxième place assurée mais toujours un peu de peur : sans sa pénalité, Miller aurait fini la course très fort. Je me doutais qu'il n'allait pas me rattraper, mais il y avait une certaine peur qui m'a un peu épuisé sur la fin."

"En tournant sur le côté gauche, Jack avait mal à la jambe gauche, moi c'était plus l'épaule gauche", a-t-il précisé sur le site officiel du MotoGP. "Il y a un moment où on perd la force et ça complique la situation."

Malgré ces difficultés, Zarco a décroché son quatrième podium de la saison et pointe désormais au troisième rang du championnat, ce qui fait de lui le meilleur représentant de Ducati.

