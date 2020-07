Zarco : Le niveau de Quartararo a pu pousser Márquez à la faute

Marc Márquez a beau afficher un score vierge au championnat, une première pour lui depuis son arrivée en MotoGP en 2013, il a bel et bien fait le buzz à la fois pendant la première manche de la saison et après. Auteur d'une course spectaculaire, dont il a rapidement pris les commandes avant de se faire rappeler à l'ordre par sa machine et de réaliser un sauvetage d'anthologie, il a ensuite produit une remontée époustouflante pour passer de la 16e à la troisième place… jusqu'à une lourde chute.

Le bras cassé, le champion espagnol pouvait craindre qu'il lui faille déjà tirer un trait sur ses espoirs de titre, mais c'est bien mal le connaître. Sitôt rassuré par les médecins qui l'on opéré mardi et par ses bonnes sensations dans les heures qui ont suivi, il s'est mis en tête de se présenter au contrôle médical deux jours plus tard. Soumis à des exercices qu'il a réalisés "parfaitement", il a obtenu de la part de médecins stupéfaits son ticket pour reprendre la piste.

Mais pourquoi un tel empressement alors que Honda l'appelait à la prudence et l'exhortait à prendre son temps ? Johann Zarco est d'avis que le niveau affiché par Fabio Quartararo lors du premier Grand Prix y est pour quelque chose. "Je crois, et c'est peut-être même ce qui a pu le pousser à la chute", suggère le pilote français. "Parce que Fabio va très vite, c'est un de ceux qui vont le plus vite depuis le milieu de l'an dernier, avec des pole positions, des records de piste, et en course il est quasiment le seul avec Dovi à avoir lutté pour la victoire, à avoir terminé à deux dixièmes de Marc, à avoir joué jusqu'au dernier virage…"

"Marc est tellement sanguin que je pense que ça peut lui mettre une certaine pression", poursuit Johann Zarco. "Ce qui l'oblige à revenir, c'est la force de Fabio, qui va très vite et qui peut prendre beaucoup de points, surtout qu'il a commencé avec 25 points. Et il y a 13 courses, le championnat est presque réduit de moitié."

Pour le double Champion du monde Moto2, voir revenir Márquez, mais aussi Rins et Crutchlow, après seulement quelques jours de repos et de soins, n'est pas si surprenant bien que ce ne soit pas l'approche qu'il aurait personnellement adoptée. "Dans l'esprit 'tu es un warrior et tu fonces', ça fait une bonne image de guerrier. Dans un esprit 'prends soin de ta santé avant tout', non, je ne courrais pas si j'avais ce genre de blessure. Rien que l'encadrement médical que j'ai ne me laisserait pas y aller. Même si je voulais rouler à tout prix, on me conseillerait que non", souligne-t-il.

"Là, ils sont vraiment en mentalité torero. Respect pour ça ! Ce n'est pas de la critique de ma part, mais ça frôle quand même la folie peut-être", ajoute le pilote français, sans remettre en question le regard des médecins et notamment du Dr Mir, qui a pratiquement l'opération de Márquez. "C'est lui le professionnel, alors s'il dit oui, OK. Mais d'un point de vue purement physiologique et kiné, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, ça peut laisser des séquelles. Un titre de Champion du monde avec des séquelles, ou pas de titre de Champion du monde et pas de séquelles, c'est à choisir."

En dépit du fait que les trois pilotes ont passé avec succès le contrôle médical ce jeudi, c'est la piste qui leur donnera le verdit ultime. Tous trois seront de retour au guidon pendant les essais libres (vendredi pour Rins et Crutchlow, samedi pour Márquez) et ils devront alors faire confiance à leur ressenti et se poser des limites si cette reprise ne leur donne pas les sensations qu'ils espèrent.