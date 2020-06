Le nouveau calendrier, "une bonne nouvelle" pour Zarco

L'officialisation la semaine dernière du nouveau calendrier MotoGP pour la saison 2020 a été pour Johann Zarco une heureuse nouvelle. Bien que décalé de quatre mois et demi, le championnat va bel et bien pouvoir débuter dans quatre semaines, grâce à la mise en place d'un protocole sanitaire strict et à la définition d'un agenda basé sur ce que permet la situation sanitaire actuelle.

Entièrement européen pour le moment, il prévoit un programme intense avec 13 courses annoncées en 18 semaines, et plusieurs d'entre elles seront disputées en l'espace de deux semaines sur un même circuit afin d'optimiser au maximum les déplacements. "Je suis plutôt content du nouveau calendrier, ça a été une bonne nouvelle", se félicite le pilote français sur le site officiel du championnat.

"Je pense que pour moi ce sera intéressant d'avoir deux courses au même endroit, parce que j'ai besoin d'apprendre la Ducati MotoGP", souligne le nouveau pilote Avintia, qui n'a rejoint son équipe qu'en début d'année. "Pour le moment je n'ai fait que six jours sur cette moto, et faire une course puis la répéter la semaine suivante ce sera bien. Aussi, on a souvent trois courses de suite et j'aime ce genre de rythme. Après une longue pause, ce sera bien de passer du temps avec l'équipe et de répéter les week-ends."

Après le confinement, Johann Zarco a repris la piste le 3 juin à Barcelone. Il a également roulé à Lédenon, puis il a retrouvé le circuit catalan pour une nouvelle séance d'entraînement hier. Cette journée a initialement été perturbée par la pluie, avant qu'il puisse limer le bitume au guidon d'une Ducati Panigale V4S, une compensation bienvenue en attendant la reprise des essais collectifs avec les MotoGP.

Ces séances sont aussi l'occasion d'expérimenter les mesures barrières qu'il faudra respecter au sein des équipes, ainsi que la curieuse atmosphère qui règne sur des circuits désertés. Là où plus de 155'000 spectateurs se massent chaque année pour assister au Grand Prix de Catalogne, les pilotes ont en effet profité d'un circuit aux tribunes vides. Cette ambiance, qui rappelle celle des tests donne surtout un avant-goût des conditions dans lesquelles l'épreuve catalane pourrait se disputer dans quelques mois, de même que les 12 autres courses confirmées au calendrier pour le moment et qui, en l'état actuel de la situation, sont annoncées à huis clos.

"On est habitués à s'entraîner sans public dans les tribunes, donc la chose la plus différente dans les courses à huis clos sera probablement de voir le paddock vide, ce qui, je pense, libérera les pilotes du stress", estimait Johann Zarco il y a quelques jours.

"La clé de ce championnat sera de rester calme en toute situation. Je pense que je peux faire de bonnes choses, et avec autant de courses d'affilée, je pense que je peux beaucoup apprendre et être assez rapide pour me battre pour le podium", suggère le pilote Avintia, en quête de podium depuis le Grand Prix de Malaisie 2018, où il s'était classé troisième au guidon de la Yamaha du team Tech3.