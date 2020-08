Zarco pense au podium, voire à la victoire en cas de pluie

Johann Zarco visait ouvertement la Q2 en début de week-end, mais il a dû passer par la Q1 lors de la séance qualificative du Grand Prix d'Autriche. Auteur d'un chrono autoritaire qui lui a permis de rejoindre la seconde partie de séance, il en a finalement signé le neuvième temps. Il regrette de ne pas avoir fait mieux, pestant contre une erreur lors de son tour le plus rapide qui lui coûte plusieurs positions.

"Quand j’ai attaqué dans le dernier run, j’ai fait mon meilleur tour mais j’ai raté le virage 6, ce qui m’a fait manquer la deuxième ligne. Ce n’est pas un drame, on peut encore faire un bon résultat", a expliqué le pilote Avintia, qui ne cache pas son ambition de signer un second podium consécutif, après celui obtenu en République Tchèque dimanche dernier. Il voit cependant Andrea Dovizioso et sa Desmosedici GP20 comme la meilleure chance de la marque italienne.

"Je n’exclus pas de refaire un podium car les EL4 étaient très bons, mais je pars neuvième et ça rend les choses un peu plus compliquées. Il faudra que je sois fort lors de la première partie de course pour gagner des positions et avoir un bon rythme. Je pense que Dovizioso sera le favori, et il pourrait partir seul en tête pour aller gagner. Les Yamaha ont été plutôt fortes, mais elles sont plus rapides en pneus neufs qu’en rythme de course donc pour moi, la Ducati a un avantage ici."

Néanmoins, cette idée de podium se transforme carrément en espoir de victoire à l'idée que la pluie vienne faire une apparition en course. Zarco espère simplement que les conditions seront évolutives, car il juge que c'est dans ce cas qu'il aurait ses meilleures chances d'aller chercher un excellent résultat : "Sous la pluie j’ai clairement des chances de gagner la course, surtout s’il pleut au départ et que ça devient séchant."

"Cela pourrait être intéressant. Sous une pluie battante et si on a une course mouillée tout le long, j’ai moins d’aisance et Dovi sera très fort, d’autres pilotes aussi. Mais si on a une course mouillée, à mon avis ce sera quand même une course séchante, et j’ai pu voir que la moto me donne de l’aisance dans ce genre de conditions. Mais si on part sur le mouillé, il faudra quand même attaquer parce que je dois doubler des mecs, et sans aller à l’erreur."

Le Français a déjà une idée des gommes qu'il utilisera, dans le cas d'une course sur le sec, mais doit encore confirmer sa sélection après analyse des essais du samedi : "Je devrais utiliser le medium à l’avant. [Samedi] après-midi je n’ai utilisé que le medium et il fonctionnait très bien, donc je pense que ce sera mon pneu avant pour la course. Pour l’arrière, on doit regarder, on n'a pas eu beaucoup d’opportunités de voir que le medium fonctionnait bien. Le soft était bon aussi, Dovi a gagné avec l’an dernier et peut-être qu'il sera bon de garder cette référence. Pour le moment, ce serait medium à l’avant et tendre à l’arrière, mais ça peut changer."

Le second secteur pose problème au pilote français, qui y perd du temps face à Andrea Dovizioso, et il explique que cette partie pourtant très simple du circuit met en lumière les points faibles qui sont les siens au guidon de la Desmosedici. Néanmoins, il compte réussir à identifier ce qui lui fait perdre du temps dans le virage 3, qui est le freinage le plus compliqué du circuit, pour pouvoir gommer son déficit face aux meilleurs.

"On voit que ce freinage au virage 3 est piégeux, car on a de gros mouvements avec la moto et j’avais des difficultés avec ces mouvements. Dovizioso en a moins, il a un meilleur feeling à cet endroit et il utilise parfaitement la moto. J’ai essayé de progresser, mais le secteur 2 est clairement l’endroit où je perds du temps et c’est dommage. Ce sont deux dixièmes par tour, et c’est un petit secteur avec ligne droite, freinage et ligne droite. Si j’avais le feeling pour y être meilleur, ce serait intéressant pour la course car je suis à l’aise dans les autres secteurs."