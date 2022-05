Zarco n'a pas "d'approche différente" pour le GP de France

C.G., Le Mans - S'il est parti à la faute au Grand Prix d'Espagne et n'arrive en conséquence pas avec la meilleure confiance à son GP national, Johann Zarco peut compter sur le public, déjà très présent sur le circuit Bugatti en ce jeudi du Grand Prix de France, pour la lui donner.

Avec son prénom scandé dans la pit lane lors de l'ouverture de la voie des stands au public, le Français a pu sentir le soutien dès la conférence de presse et a ensuite eu droit à un bain de foule, qui apporte une extra motivation à l'heure de se concentrer pour préparer les premiers essais qui démarreront demain à 9h55.

"Ça apporte plus de sourire car il y a des fans sur les autres circuits mais ici ils sont plus nombreux et crient notre nom, donc ça donne le sourire. Bien sûr on ne les entend pas sur la moto car ça fait trop de bruit. On peut les voir un peu mais ce n'est pas comme dans un stade où on entend chanter", a-t-il déclaré. "C'est sûr qu'on est motivés car même si on ne voulait pas, ça nous apporte un extra."

Après un double podium français l'an dernier décroché aux côtés de son compatriote Fabio Quartararo, les attentes sont forcément hautes, mais pas question pour Zarco de modifier sa façon de fonctionner ce week-end, malgré la pression qui repose sur ses épaules.

"Mon approche n'est pas différente car si j'ai une approche différente ça signifie que je ne juge pas les autres Grands Prix importants, et ça serait une erreur. C'est un sentiment différent, les gens crient notre nom [les cris du public se font entendre dehors, ndlr] mais l'approche est la même", a-t-il expliqué.

Cette approche a été renforcée par le test réalisé à Jerez au lendemain du Grand Prix, qui lui a permis de se rassurer quant à sa compétitivité pour ce week-end : "J'espère pouvoir bien utiliser la moto ici. On devrait avoir beaucoup d'essais sur le sec et ça sera bien pour avoir un bon feeling. C'est sûr qu'après la course de Jerez, j'étais déçu, et le test a été bien pour trouver quelque chose d'autre. J'ai été plus rapide, j'ai appris [des choses] et j'espère que ça va continuer ici au Mans. Il faut voir la météo car c'était censé être sec tout le week-end et ça a changé donc on va s'adapter. Tout le monde est plutôt fort et prêt à se battre. Jack [Miller] aime cette piste et sera là. Je vais faire mon travail et voir ce que je vais pouvoir faire."

Enfin décrocher la victoire

Une arrivée aux avant-postes dimanche serait forcément positive pour la confiance, et aussi pour le championnat, puisque le Français n'est que septième à 38 points de Quartararo, mais néanmoins troisième pilote Ducati.

Malgré de très bons résultats, Zarco a aussi rencontré des difficultés en ce début de saison, or il sait que c'est la régularité qui paiera à la fin de l'année. Forcément, le rêve de sa première victoire est toujours bel et bien présent et représenterait un cap majeur pour lui.

"Je pense que c'était super d'avoir décroché des podiums cette année, c'était le signe d'une bonne vitesse. Il y a eu différents gars sur le podium et en avoir fait partie deux fois est un bon signe mais avoir chuté deux fois en Argentine et à Jerez n'aide pas à être bien placé au championnat. Il faut donc trouver la régularité, répéter ces podiums, et puis je cours toujours après cette première victoire. J'espère pouvoir la décrocher bientôt, c'est sûr que ça me ferait gagner en confiance et aussi en régularité", a-t-il ajouté.

