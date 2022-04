Zarco pas complètement satisfait de son podium

Johann Zarco a confirmé la bonne dynamique prise au Qatar en montant sur le podium en Indonésie, son premier depuis la Catalogne en juin dernier. Pourtant, les conditions de piste étaient risquées avec un véritable déluge qui s'est abattu sur le circuit au moment du départ, le retardant de plus d'une heure et laissant le tracé entièrement mouillé.

Le Français a su garder sa concentration et aller au bout, mais à l'arrivée il ne pouvait s'empêcher de regretter le temps qu'il a perdu en début de course. "[Cette troisième place] doit me satisfaire, mais j'avais un peu les boules à l'arrivée parce que je pense qu'il y avait une opportunité de faire mieux", a-t-il déclaré au micro de Canal+. "Clairement, Miguel Oliveira et Jack Miller ont eu une confiance dès le début de course qui m'a manqué pour pouvoir rester avec eux, et ensuite avoir cette marge pour être plus rapide."

Il est vrai que l'envol du Portugais a été la clé pour se maintenir aux avant-postes et gagner. Toutefois, Zarco a également pris du retard derrière Miller, qu'il a eu du mal à dépasser. "J'ai perdu du temps derrière Rins mais beaucoup plus derrière Jack, parce qu'à ce moment-là je pensais pouvoir être vraiment rapide et peut-être revenir sur Miguel, ou prendre la deuxième place, avant que Fabio me double", a-t-il ajouté lors de la conférence de presse.

"Je perdais un peu trop de temps à l'accélération, je patinais beaucoup en sortie de courbe, et même si j'étais bon sur les freins, ça ne faisait pas suffisamment la différence pour doubler les autres rapidement. J'ai essayé de faire de mon mieux. Quand Fabio m'a doublé, j'ai vu que je perdais totalement le podium et j'ai dû attaquer encore plus. J'ai pu doubler Jack et j'ai vu qu'il souffrait du grip arrière sur le côté, donc quand j'ai pu le doubler j'ai eu la troisième place."

Un départ "pas si mal"

Johann Zarco

Malgré sa déception, le Français a reconnu que c'était "une belle troisième place quand même", et a pu tirer du positif de sa course, à commencer par son départ. Souvent pénalisé par le nombre de places qu'il perd en début de course, il avait affirmé après le Qatar devoir progresser sur ce point.

Même si sa sortie de grille n'a pas été parfaite à Mandalika, Zarco a su se maintenir dans le groupe de tête. "Il faudrait le revoir, je l'ai pas trouvé si mal", a-t-il commenté. "Nous sur la pluie on ne veut pas bloquer l'avant, ça nous fait des petits soucis de wheelie, on a de l'électronique qui ne marche pas très bien. Le fait de ne pas être tout abaissés nous fait un peu moins bien partir. J'ai un petit peu cabré, parfois ça glisse aussi. Je ne m'en suis pas trop mal sorti. Ce qui m'a vraiment le plus manqué, c'est la confiance lorsqu'il y avait beaucoup d'eau sur la piste, pour tout de suite freiner très fort."

Après ses deux premières courses, le pilote Pramac occupe la cinquième place du championnat et espère continuer dans la même dynamique pour se rapprocher enfin de sa première victoire en MotoGP : "Les huit points du Qatar n'étaient pas si mal, mais là 16 c'est encore mieux. On est tous assez proches finalement. C'est pour ça que quand on peut finir les courses et prendre des points, il faut les prendre."

"J'espère que ça va faire une belle lancée pour le reste de la saison mais ça ne change pas le boulot qu'il faut faire à chaque course, à chaque essai, pour trouver cette aisance qui me fera gagner."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud