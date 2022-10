Johann Zarco n'a "pas la solution" à ses mauvais départs

"Le côté positif, c'est que je devrais perdre moins de places que d'habitude au départ." S'exprimant au micro de Canal+ à quelques minutes du GP de Malaisie, Johann Zarco s'amusait de la situation dans laquelle le plongeait sa 17e place en qualifications, son plus mauvais résultat depuis qu'il pilote une Ducati. Et pourtant, le Français a encore vécu un premier tour très difficile.

Dernier en sortant du premier enchaînement de virages, il occupait la 21e position à la fin du premier tour et a finalement vu l'arrivée au neuvième rang, mais un meilleur résultat aurait peut-être été possible avec un départ sans accroc. L'envol de Zarco a en fait été bon, mais c'est ensuite qu'il a perdu des places, avant d'aborder le premier virage puis en étant "pris en sandwich" entre plusieurs pilotes.

"Quand j'ai mis la deuxième, la moto s'est mise à cabrer et là, j'ai perdu des places", a expliqué le pilote Pramac sur Canal+. "C'est fou. On a beau bien partir, on perd quand même des places.

"J'étais concentré sur le fait de prendre un bon départ et j'ai peut-être pris mon meilleur départ de la saison, il était bon, mais même comme ça j'ai perdu des places", a ajouté Zarco lors de sa rencontre avec les journalistes. "Ça veut dire que même si je fais de bonnes choses en essais, je perds encore des places donc quelque chose n'est pas encore bien réglé."

Alors que la Ducati est redoutable dans les phases de départ, la saison 2022 a jusque-là vu Zarco perdre un total de 59 places entre sa position en qualifications et celle à la fin du premier tour. Jamais il n'a terminé cette première boucle mieux placé que sur la grille, et il n'a gardé sa position que deux fois, en Catalogne, où Pecco Bagnaia a été pris dans une chute devant lui, et à Silverstone, après avoir signé la pole.

Les places perdues par Johann Zarco pendant le premier tour en 2022 :

Grand Prix Positions perdues #1 GP du Qatar 6 #2 GP d'Indonésie 2 #3 GP d'Argentine 4 #4 GP des Amériques 2 #5 GP du Portugal 3 #6 GP d'Espagne 3 #7 GP de France 1 #8 GP d'Italie 2 #9 GP de Catalogne 0 #10 GP d'Allemagne 1 #11 GP des Pays-Bas 5 #12 GP de Grande-Bretagne 0 #13 GP d'Autriche 3 #14 GP de Saint-Marin Abandon au premier virage #15 GP d'Aragón 2 #16 GP du Japon 5 #17 GP de Thaïlande 4 #18 GP d'Australie 12 #19 GP de Malaisie 4

Différents facteurs sont à l'origine des places perdues en début d'épreuve, de la difficulté à prendre un bon envol à celle de ne pas être gêné au premier virage. En Malaisie, ce sont les instants suivant le départ qui ont posé problème et Zarco affiche une certaine lassitude, estimant avoir besoin de bonnes conditions pour réussir ses débuts de course.

"Le bon départ, je l'ai eu", a-t-il souligné. "Parfois, on me demande si j'ai eu un problème avec les feux, on me donne 1000 leçons, mais je bosse là-dessus et je suis bien parti. On voit que les autres partent encore plus fort."

Johann Zarco a conservé la première place au départ à Silverstone

"Pour l'instant, je n'ai pas la solution parce que quand on me dit que je le fais bien pendant les essais... Là, j'ai fait comme aux essais [et] j'ai vu que ça ne suffisait pas", a-t-il déploré. "Pour revenir à des départs que j'ai faits avant, je suis parti plus vite qu'à Silverstone ; [je le dis] pour rappeler aux gens que la première ligne aide beaucoup. Si je ne suis pas sur cette première ligne, je perds beaucoup pour l'instant."

Ces positions perdues à presque toutes les courses illustrent les difficultés de Johann Zarco à exploiter une Ducati pourtant dominatrice, ce qui l'a poussé à demander à la marque de l'aider à trouver des solutions. Après trois saisons à piloter des Desmosedici, certaines spécificités de la machine italienne lui posent encore problème mais sa spectaculaire remontée de Sepang a été une nouvelle occasion d'engranger les informations.

"J'ai vu encore plein de choses, j'ai bien compris qu'il y a des choses en pilotage que j'aimerais faire mais que je ne peux pas. Cette année, on n'a pas trouvé la clé pour faire très bien. J'arrive à faire bien, mais pas très bien. Je suis vraiment satisfait. C'était une belle course, de beaux dépassements, un beau challenge physique et toujours de l'expérience engrangée pour devenir plus fort à un moment donné."

Avec Charlotte Guerdoux