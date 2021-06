Zarco à un souffle de la gagne : "J'ai pu penser à la victoire !"

Johann Zarco a pris les 20 points de la deuxième place pour la quatrième fois de la saison en ralliant l'arrivée du Grand Prix de Catalogne 0"175 derrière le vainqueur du jour, Miguel Oliveira. Le Français, qui était pourtant parti devant le pilote portugais sur la grille, ne nourrit aucun regret et réalise une excellente opération au championnat en reprenant sept points au leader Fabio Quartararo, dont l'avance est désormais de 17 unités.

Parti depuis la troisième position de la grille, Zarco s'est tout d'abord retrouvé embarrassé par des rivaux bien déterminés à rester devant. Offensifs dans les premiers passages, Aleix Espargaró et Marc Márquez étaient cependant vite oubliés. La situation s'est ensuite décantée vite pour le pilote Pramac, qui demeurait avec Jack Miller, en chasse derrière un Mir dont les gommes plus tendres auront finalement eu raison de sa fin de course.

C'est justement dans les derniers tours que le dimanche après-midi de Zarco a pris de plus en plus d'épaisseur, le Français se trouvant en position de bien gérer les ultimes passages sans se trouver menacé, et même de se positionner dans le rôle de chasseur derrière un duo Oliveira-Quartararo ayant tout à perdre. C'est d'ailleurs ce qui se produisait pour le leader du championnat, dont les derniers tours erratiques lui empêchaient de protéger sa position face à son compatriote, puis le voyaient céder la troisième place du podium à Miller en raison d'une pénalité.

Finalement, ce n'est sans doute qu'un petit tour en plus des 24 bouclés en Catalogne qui aura manqué à Zarco pour pouvoir espérer signer sa première victoire en Grand Prix… "Peut-être, mais Miguel a vraiment très bien contrôlé toute la course. Il a été en tête très longtemps", salue le Français au micro de Canal +. "Moi, j'ai essayé de gérer derrière les autres. Je pense que j'ai perdu un peu de temps derrière Miller, et ensuite, quand il a fallu remonter sur Fabio et Mir, là, à mon avis j'ai tapé un peu plus dans mes pneus et c'était délicat. Mais [je suis] heureux !"

"J'ai pu penser à la victoire, j'ai essayé de la prendre, mais quand on essaie de chercher cette victoire, on sait qu'on est deuxième et il ne faut donc pas faire de bêtise. Ça glissait derrière, ça glissait devant, donc je n'en avais pas beaucoup plus. Mais c'est bon d'avoir quand même eu ce petit extra à deux tours de la fin pour revenir sur Miguel et ensuite espérer une attaque, mais je ne pouvais pas."

Une bonne opération, donc, dont Zarco se contente largement, et pas question de refléter sur ce qui aurait pu se passer avec une course plus longue. "Il était mieux de terminer deuxième", réitère-t-il en conférence de presse. "Cette course a été meilleure que ce que à quoi je pouvais m'attendre hier. J'ai pu voir que j'avais un bon contrôle de l'arrière et qu'il glissait parfois mais que j'arrivais aussi à le garder au sol pour suivre les autres ; et c'était chouette. Je pense que c'est en essayant de ne pas faire d'erreur en début de course, que j'ai perdu quelques positions parce que les autres ont attaqué : j'ai eu Aleix Espargaró et Marc Márquez [avec moi]. Après ça, il m'a fallu commencer à être un petit peu plus agressif pour ne pas perdre de position et aussi utiliser mon bon ressenti. Je me suis aussi battu avec Jack et c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai été un petit peu limite en fin de course, alors je profite juste de ce podium : c'est parfait !"

Désormais, direction le Sachsenring et Assen : deux tracés sur lesquels la Desmosedici peut tout de même être au rendez-vous, même s'il ne s'agit pas de circuits typés Ducati par définition, selon celui qui dit de mieux en mieux ressentir sa machine et ainsi pouvoir jouer le podium presque partout. "Toutes les pistes sont bonnes", lâche-t-il dans un sourire. "Là, on vient de passer deux pistes qui étaient sur le papier favorables aux Ducati. On a bien scoré, mais KTM est incroyablement revenu en forme, avec cette deuxième place au Mugello et cette victoire ici à Barcelone. Fabio était fort sur chaque week-end, alors que je pensais pouvoir prendre davantage de points sur lui. On verra. La Ducati est très homogène et comme je grandis bien avec, en donnant le maximum à chaque fois, il y a de quoi jouer le podium."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud