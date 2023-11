Le plan de Zarco a échoué : "J'avais le potentiel pour la victoire"

Johann Zarco a longtemps cru en ses chances de victoire au GP de Valence, pour ses adieux à l'équipe Pramac. Comme samedi, le Français a perdu des positions au départ, mais il est resté mieux placé : sa deuxième place sur la grille s'est transformée en cinquième position après le premier tour, Jorge Martín et les pilotes KTM ayant pris l'avantage.

Zarco a ensuite profité de la première erreur de Martín, du passage hors piste de Brad Binder et de la chute de Jack Miller pour remonter au deuxième rang après 19 tours. Il est resté au contact de Bagnaia, faisant descendre l'écart à deux dixièmes en fin d'épreuve, mais au moment où il planifiait une attaque, il a été surpris par le dépassement de Fabio Di Giannantonio.

Zarco a dû se contenter de la troisième position à l'arrivée, avant de gagner une place puisque Di Giannantonio a reçu une pénalité pour avoir roulé avec une pression trop basse. Le Français termine ainsi l'aventure Pramac et Ducati avec le trophée de la deuxième place, et avec la cinquième place du championnat, aussi bien qu'il y a deux ans.

"J'avais le potentiel pour la victoire et je voulais préparer cette attaque sur Pecco, parce que je ne me sentais pas de l'attaquer plus tôt en course et de m'échapper", a expliqué Zarco en conférence de presse. "Je n'avais pas cette sensation donc je me suis dit que j'allais contrôler le pneu arrière, c'était un genre de pari pour cette longue course, afin de voir comment on pouvait le gérer."

"Au moment où je voulais préparer cette attaque, Di Giannantonio est arrivé trop vite derrière nous. J'ai vu '0"3' [derrière Bagnaia] et je me suis dit 'Ok, j'ai encore le temps d'attaquer Pecco' mais après, [Di Giannantonio] m'a doublé au virage 4 et je n'ai eu aucune opportunité pour attaquer à nouveau ou songer à la victoire."

"Un podium à la dernière course, c'est aussi une façon de valider cette cinquième place au championnat, qui était le principal objectif en début de week-end. Je suis très content de conclure l'histoire avec Pramac de cette façon."

Johann Zarco quitte Pramac sur un podium

Zarco avait tout fait pour préserver ses pneus et pensait qu'une opportunité s'ouvrirait pour doubler Bagnaia. "Quand j'ai vu Miller tomber, j'ai pensé au pneu hard, qui devenait peut-être délicat", a-t-il précisé sur Canal+. "C'est là où j'ai vu ensuite qu'avec Pecco, j'avais cette marge. J'ai géré comme ça."

Zarco a en tout cas pu disputer la course sans le poids de devoir aider Martín, ce qui l'avait troublé au Qatar, puisque l'Espagnol a vite été éliminé : "Jorge a pris un très bon départ, Pecco et lui étaient premier et deuxième. J'étais peut-être quatrième ou cinquième et je me disais que c'était parfait pour voir le show !"

"Il y a eu l'erreur de Jorge au début du deuxième tour, puis je me suis totalement concentré sur le podium, et quand l'équipe m'a montré que Jorge avait abandonné, j'ai fait de mon mieux pour finir la course et décrocher le meilleur résultat possible."

Zarco admiratif des prétendants au titre

Malgré la course décevante de Martín, Zarco reste impressionné par les performances de de son coéquipier cette année et a également salué Bagnaia, qui a montré sa force de caractère dans une fin de saison difficile à gérer.

"Ce week-end était vraiment intense au niveau de la pression, je le sentais dans le garage. Jorge a aussi été assez bon. La façon dont il a gagné la course sprint hier a été fantastique mais aujourd'hui, c'était dur de gagner à nouveau et de faire sortir Pecco du top 5. On a vu que la façon dont il a contrôlé cette course a été incroyable."

"Ce n'est pas une question de mérite", a-t-il précisé. "[Bagnaia] a tout fait, il a très bien géré. Dans ces dernières courses, pendant toute la tournée outre-mer, où Martín était très fort, très rapide, Pecco a toujours répondu en course. Il a reproduit son titre et montré que c'est le leader chez Ducati, qu'il arrive à très bien gérer toutes les situations. C'est très bon d'avoir un deuxième titre d'affilée, comme ça, très bon aussi pour Ducati. Pecco est quelqu'un de très concentré, qui a su répondre même dans les moments durs."

"Martín a pris une confiance avec cette vitesse en fin d'année et ça va lui servir pour l'an prochain, c'est clair. Martín a fait une super saison et cette vitesse, ces courses qu'il a enchaînées, même cette victoire en course sprint hier, c'était magique. C'était beau d'y croire jusqu'au bout mais ce n'était pas simple. Il était quasi obligé de gagner. Je voyais mal Pecco au-delà de la cinquième place et en effet, il a gagné."

Témoin privilégié de cette lutte au sein du giron Ducati, Zarco s'apprête maintenant à changer d'univers puisqu'il pilotera la Honda de l'équipe LCR dès mardi, lors du test de pré-saison à Valence.