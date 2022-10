Zarco sent qu'il a un "plus gros potentiel que d'habitude"

Johann Zarco a failli compromettre ses chances dans un week-end pourtant très prometteur à Phillip Island. Auteur du meilleur temps lors des deux séances disputées vendredi, le Français n'a pas progressé autant que ses rivaux ce samedi et il n'a pris que la 11e place en EL3, ce qui l'a contraint à passer par la Q1 et a mis en danger sa place à l'avant de la grille de départ.

"Ça partait mal", a reconnu Zarco. "Aujourd'hui, il y en a qui ont fait de gros progrès. Nous, on a progressé mais pas autant que les autres et ça a fait la différence. Après, on n'a pas mal bossé parce que les chronos sont tous très serrés. J'étais un peu contrarié à la fin des EL3 : tout allait bien et dans les deux chronos qu'il fallait faire, les autres ont vraiment fait un pas en avant avec le pneu tendre pour le time attack."

L'épreuve de la Q1 a été surmontée relativement facilement par Johann Zarco. Même si les candidats aux deux premières places permettant d'entrer en Q2 ont été nombreux, il a été le plus rapide et a ainsi trouvé le bon rythme pour la deuxième partie de la séance, au cours de laquelle il a pris la sixième place.

"Cela a apporté plus de stress parce qu'on sait que la Q1 est toujours une grosse partie à traverser. On doit faire des chronos incroyables juste pour sortir de la Q1. On donne tout puis il faut le reproduire en Q2."

"Même en faisant de bons temps, je me suis retrouvé troisième à quelques minutes de la fin", a-t-il ajouté. "Je suis content d'avoir mis le coup de collier en plus pour ressortir de cette Q1. En Q2, c'était intéressant aussi. Il y a toujours une bonne progression et les chronos s'améliorent, mais il y en a toujours qui arrivent à faire mieux. Ça fait sixième, ce n'est pas dramatique."

Zarco estime même que la contrainte de devoir enchaîner les tours rapides qui lui a été imposée ce samedi pourrait tourner en sa faveur : "J'ai fait au moins quatre ou cinq tours en 1'28 donc il faut garder ça à l'esprit, ça pourrait aider demain".

Johann Zarco devant Marc Márquez.

Johann Zarco a surtout prouvé que la contre-performance en EL3 n'était qu'un incident de parcours en prenant la deuxième place en EL4, séance destinée à la préparation de la course. Tout porte à croire que le pilote Pramac aura la capacité de rester dans le groupe de tête ce dimanche.

"Il semble que j'ai un bon potentiel, plus gros que d'habitude. J'espère que je pourrai bien gérer ma course demain, bien doubler les autres pilotes pour rester devant parce qu'en regardant le rythme, il semble qu'on peut le faire. Il faut que je sois à ma place et voir comment les autres pourront gérer leur course parce que les 27 tours seront durs pour les pneus. Il faudra contrôler mais aussi donner son meilleur. C'est dur à gérer parfois."

"Comme jusqu'à présent j'ai eu une bonne mise en route à chaque début de séance, ça peut permettre d'être assez à l'aise en début de course", a précisé Zarco. "J'espère que les autres n'attaqueront pas trop vite, qu'il n'y aura pas un écart qui créerait des difficultés pour tenter de remonter ou de doubler, mais il y a moyen d'espérer de bonnes choses demain pour la course."

Zarco juge "possible" qu'un groupe très fourni en pilotes se forme à l'avant, une physionomie de course habituelle à Phillip Island. ll ne sent aucun de ses rivaux véritablement capable de se détacher : "Je ne vois pas Marc [Márquez] essayer de s'échapper parce qu'il est beaucoup plus à l'aise quand il suit et il a la capacité de suivre assez bien n'importe quel pilote. Peut-être que Pecco [Bagnaia] pourrait essayer mais il n'a pas le rythme qu'il a habituellement, donc il faudra voir. Ça pourrait être un gros groupe."

Tenter de creuser l'écart pourrait également entamer plus vite que prévu le capital pneumatique mais Johann Zarco estime que la gestion de la gomme arrière ne sera pas plus simple en restant englué dans le peloton : "Le fait de devoir se battre un peu derrière, ça fait quand même bouffer du pneu et c'est là qu'il faut pouvoir gérer mais en étant à fond parce que quand on dit que l'on gère, on n'a pas énormément de marge. C'est intéressant."

"Il y en a qui ont des difficultés avec le pneu avant. Ça aussi, ça peut faire une différence. Entre l'arrière et l'avant, va savoir : si un style fonctionne mieux qu'un autre, ça peut faire une belle différence."