Zarco : "Les portes semblent fermées, mais rien n'est sûr à 100%"

Le Grand Prix de Valence était la dernière étape du programme qui liait Johann Zarco à LCR et Honda cette saison, le pilote français ayant été appelé à remplacer Takaaki Nakagami pendant sa convalescence. Il n'aura finalement pu rallier l'arrivée qu'en Australie, en 13e position, avant de subir deux chutes qui le privent de la fin de saison qu'il aurait aimé pouvoir réaliser. Mais la performance pure n'était pas le seul sujet de discussion concernant le #5 ce week-end, alors que de nombreuses rumeurs se sont répandues quant à son avenir.

En lice pour remplacer Jorge Lorenzo chez Repsol Honda, il a vu Álex Márquez prendre l'ascendant dans les spéculations samedi, dans un tourbillon de tractations qui ont vu la situation évoluer de jour en jour. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait définitivement scellé le line-up du HRC, Zarco sent que ses chances sont désormais faibles. "En ce qui concerne l'avenir, je ne sais pas", assure-t-il cet après-midi. "Les portes semblent fermées, c'est dommage, mais rien n'est sûr à 100% pour le moment. C'est pourquoi je ne peux rien dire."

"Je veux remercier Lucio Cecchinello et Honda, car j'ai eu une belle opportunité sur ces trois dernières courses pour retrouver ces sensations sur la moto, des sensations que j'aime et grâce auxquelles je sens que je peux évoluer, travailler sur moi-même et revenir au top niveau du MotoGP. Rien que ça, ça n'a pas de prix et au moins je me suis ôté beaucoup de doutes que j'ai eus cette année", se félicite le double Champion du monde Moto2, qui a quitté sa place chez KTM après des mois de souffrance.

Son expérience avec la Honda aura été courte, mais suffisante pour le rassurer sur ses capacités de pilote. "Je le répète, il y a un gros potentiel à exploiter sur la Honda, mais il y a aussi une manière de la gérer. Je suis en bonne voie pour apprendre à le faire, mais ça n'est pas facile du tout. C'est normal, je pense, si c'était facile il y aurait plus de pilotes en mesure d'être au top. Mais le positif c'est que j'ai retrouvé des sensations et j'ai pu travailler sur moi-même. J'ai aussi peut-être besoin d'un peu de temps pour m'adapter à la moto, et un peu la moto à moi car tous les pilotes ont un style particulier. Mais je n'ai pas le temps de le faire."

Quitter KTM ? "Je n'ai pas de regrets"

Avec le recul, et bien qu'il n'ait pas pu obtenir par la suite des résultats en adéquation avec son palmarès, Johann Zarco ne changerait rien à la manière dont il a géré sa situation chez KTM, lorsqu'en Autriche, au mois d'août, il a requis la rupture de son contrat.

"Je n'ai pas de regrets quant à ma décision de cet été, parce que j'ai eu finalement la chance d'être libéré par KTM plus tôt dans la saison pour saisir cette opportunité avec Lucio", souligne-t-il. Et dans le contexte d'un week-end très mouvementé en coulisses, il ajoute : "Je pense que ce que j'ai fait a été une manière de gentleman de dire à KTM que je ne voulais pas continuer en 2020, en le faisant tôt dans la saison pour leur laisser le temps de préparer l'avenir. Je pense que c'était une bonne façon de faire parce qu'on a pu voir ce week-end que tout le monde n'agit pas comme ça, même en étant champion. Rien que pour ça, je préfère ma façon de faire."

Reste à voir ce que l'avenir réservera à Johann Zarco à court terme. Si la promotion d'Álex Márquez chez Repsol Honda devait lui fermer cette porte pour lui ouvrir à la place celles du team Avintia, il a déjà dit qu'il ne saisirait pas cette opportunité. "Je ne veux pas tout prendre à tout prix, car je ne veux pas faire la même erreur qu'il y a un an et rien que pour ça je vais bien y réfléchir", affirme-t-il encore aujourd'hui. "Je sais qu'il est toujours possible d'y arriver, je sais que je n'ai pas tout perdu, même si j'ai besoin de réapprendre et de retrouver de bonnes sensations. Maintenant il faut juste attendre un peu, calmer tout ce qui a pu se passer ce week-end et on verra."