Une première journée tout en progrès pour Johann Zarco à Motegi

Septième au classement du jour, Johann Zarco se félicite d'une bonne première journée au Grand Prix du Japon. Fait très rare, il ne figurait pas dans le top 10 lors des essais du matin, cependant il a bel et bien réussi à remonter dans le classement durant la seconde séance, celle qui désignait les pilotes qualifiés directement pour la Q2.

"Un bon vendredi pour moi", commente le Français. "J'ai vraiment bien progressé entre le matin et l'après-midi, et c'était bien. J'ai vraiment eu des sensations différentes sur la moto, qui m'ont aidé à être beaucoup plus performant dans les freinages. Ce matin, j'avais immédiatement demandé à pouvoir bien freiner, je manquais beaucoup les virages. Cet après-midi, quand on a réussi à régler ça, j'ai pu travailler sur de meilleures trajectoires et me montrer performant, alors c'était bien."

Les freinages, c'est bien le cœur du week-end sur la piste stop-and-go de Motegi. Et c'est aussi, plus largement, le domaine que Zarco continue d'explorer inlassablement. "Sur Ducati, tous les pilotes qui ont pu franchir un cap dans les freinages ont fait la différence : d'abord Pecco [Bagnaia], ensuite Martín et maintenant Bez. Alors je suis pratiquement le seul à ne pas avoir pu progresser comme je l'aurais voulu pour obtenir cette très grande confiance. J'y travaille", promet-il.

Toujours en quête de cette "facilité" qu'il voit chez les premiers du groupe Ducati, Zarco envie cette manière de "pouvoir plonger plus vite dans les virages" que ceux-ci peuvent avoir. "Ça fait un moment qu'on bosse dessus. J'ai cogité dessus en 2021, j'ai fait tout 2022 et toute cette année, avec un technicien différent. On a appris des stratégies différentes, mais on voit quand même qu'à un moment ça peut bloquer au même endroit. Ça n'est pas simple, tout va très vite", souligne le pilote Pramac Racing.

Il voit bien que ses sensations progressent, mais il lui manque cette petite part de magie qui transforme un potentiel en performance de premier plan en MotoGP. "C'est ça, avec le nuage en plus", décrit Johann Zarco après une nouvelle journée d'expérimentations, marquée par "de gros changements".

Le record de la piste, battu par trois pilotes aujourd'hui ? "Pour le moment, je ne peux pas le faire, je ne me sens pas assez bien", admet le Français, qui a concédé une demi-seconde au leader du jour, Brad Binder. Mais qu'à cela ne tienne, l'essentiel est atteint pour ce vendredi grâce à son septième temps, et la suite, ce sera la bagarre à mener pour bien se qualifier.

"Au moins, je passe directement en Q2 en ayant le contrôle de la moto, donc c'est très important pour moi. On verra où je pourrais trouver quelques dixièmes de plus demain, si jamais les qualifications sont sèches, mais si jamais c'est mouillé, je suivrai la même stratégie : attaquer presque tout de suite pour avoir de très bonnes sensations. Je sais que j'arrive à très bien m'adapter à différentes conditions, alors ensuite je [peux saisir] ma chance pour décrocher la pole position demain."

Le week-end pourrait en effet changer de physionomie, sachant que l'on annonce l'arrivée de la pluie pour samedi matin, possiblement jusque dans l'après-midi. Aux yeux de Johann Zarco, ce serait une bonne nouvelle, "pour l'économie d'énergie et [avoir] plus de chances de jouer la pole". Et si jamais les averses devaient finalement épargner le circuit, il faudrait continuer à explorer les domaines perfectibles. "Si j'arrive à être un peu plus rapide sur le sec, je me sentirai encore mieux préparé pour le sprint. Pour être prêt pour le sprint, il faut partir de la première ligne. […] J'adorerais être suffisamment rapide pour être en première ligne."