Zarco : Une première place "importante" face au risque de pluie

La chute du Grand Prix de Grande-Bretagne ne semble pas avoir laissé de traces pour Johann Zarco, reparti dans le rythme qui était le sien avant cette désillusion. Dans une première journée où les Ducati ont été dominatrices, le pilote Pramac est celui qui a signé le meilleur temps au Red Bull Ring, une performance qui pourrait s'avérer précieuse en vue de l'entrée directe en Q2, le risque d'intempéries n'étant pas encore totalement écarté pour les EL3.

"Je suis content de cette première journée", a déclaré Zarco sur le site officiel du championnat. "C'était un chrono important dans l'après-midi, en cas de conditions difficiles samedi matin. Ça sera utile pour entrer directement en Q2. Dans l'ensemble, les sensations sont bonnes."

Zarco peut encore améliorer les réglages de sa moto, notamment pour mieux appréhender la chicane ajoutée sur le tracé cette année, mais il ne veut pas y consacrer l'intégralité de ses efforts : "On teste encore tous ce qui est le plus efficace dans cette chicane mais vu qu'elle est assez lente, il n'y a pas beaucoup d'options. On ne peut pas vraiment régler la moto uniquement pour cette chicane parce que tout le reste de la piste de Spielberg est resté identique. On règle la moto pour Spielberg et ensuite on s'adapte à la chicane."

Et même si Fabio Quartararo est convaincu que cette chicane lui a permis d'être plus performant dans le premier secteur, son compatriote et rival n'en démord pas : la nouvelle portion est selon lui surtout favorable à la Ducati. "La chicane est très lente", a souligné Zarco lors de sa rencontre avec les journalistes. "Ça donne donc encore plus de possibilités d'utiliser les points forts de la moto. Ce n'est pas une chicane assez rapide pour donner un avantage à Fabio. Nous, on continue à utiliser mieux notre moto."

Johann Zarco

La Ducati peut notamment tirer profit du holeshot device, qui "sert beaucoup" sur un circuit où les grosses accélérations sont nombreuses. Cette chicane en ajoute une et Johann Zarco, le seul à avoir conservé ce variateur de hauteur à l'avant de sa moto dans le clan Ducati, espère tirer profit de la situation : "Ça serait bien que ça soit un avantage. On va réfléchir ce soir, pour mieux régler la moto et que ça le devienne."

La Desmosedici du Français reste en revanche dépourvue des "ailerons de requins" apparus sur plusieurs machines de la marque à Slverstone : "On n'a pas encore eu l'opportunité [de les essayer], on n'en a pas assez. C'est juste un détail."

"[C'est censé apporter] peut-être de la stabilité mais les pilotes ont du mal à le sentir", a tempéré Zarco. "À mon avis, il y un effet aérodynamique dur à sentir."