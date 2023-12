Zarco devenait "presque fou" à attendre son premier succès

En bon Provençal, Johann Zarco a longtemps pu croire que la victoire en MotoGP deviendrait son arlésienne. Passé proche du succès à de multiples occasions dès sa première saison en catégorie reine, en 2017, elle lui a toujours échappé pour une multitude de raisons. La balance a enfin penché de son côté au GP d'Australie avec une course au dénouement exceptionnel, faite de nombreux dépassements en fin d'épreuve pour prendre la tête dans le tout dernier tour.

Zarco est ainsi monté sur la première marche d'un podium qu'il connaissait pourtant bien puisqu'il s'agissait de son 20e en MotoGP. Le double Champion du Moto2 était un habitué des premières places mais l'absence de victoire devenait pesante, et il estime qu'elle lui a retiré un poids important des épaules, notamment vis-à-vis du regard posé sur lui.

"Elle symbolise que je fais partie des bons de cette catégorie", a expliqué Zarco sur l'antenne de France Bleu Vaucluse. "Ce n'est pas que j'en doutais, je savais que je faisais partie des bons, mais ça ne se concrétisait pas. Quand on vraiment dans le sport, on se dit que ce n'est pas grave de manquer la victoire, la performance n'est pas moins bonne pour autant."

"Mais en fait, quand on est performant longtemps et que la victoire ne vient pas, comme j'ai pu le faire, les gens ne pensent qu'à la victoire et on subit ce regard des gens. C'est ça, ce 'enfin' pour lâcher ce 'Ah, Johann, il est bien, mais, mais, mais...' Ça, on en devient presque fou. Là, il n'y a plus de 'mais'."

"Quand un fan est trop heureux de me voir et qu'il a envie de parler avec moi, son premier truc, c'était 'Quand est-ce qu'il y aura la première victoire ?' Ah un moment, c'était aussi 'Johann, pourquoi ces départs ?' Mais si je commence à expliquer les départs, la personne fait une syncope parce qu'elle va se dire que c'est trop compliqué ! Là au moins, c'est beaucoup plus positif. Quand les fans me voient, ils disent 'À quand la deuxième ?' et c'est beaucoup mieux."

Johann Zarco a doublé Jorge Martín dans le dernier tour à Phillip Island

Zarco s'est senti plus libéré depuis sa victoire, sans pour autant avoir totalement pris la mesure de ce qu'il a réalisé : "On en veut toujours plus mais je profite déjà de ce qu'il y a eu. J'ai pu m'en rendre compte, mais pas encore. Le moment nostalgique où on regarde derrière, ça vient, ou quand on se pose à la maison, on essaie de lâcher. C'est un long processus, quand même."

Cette victoire restera le moment fort d'une saison que Zarco a conclue à la cinquième place du championnat, pour la deuxième fois en trois ans. Celui qui a quitté Pramac pour LCR donne toujours une grande importance à cette régularité au premier plan, qu'il a pu démontrer dans une saison rendue très intense par l'arrivée des courses sprint.

"C'était une grosse saison, avec plein de changements. Rien qu'avec ça, il y a une première adaptation. Après, si on prend dans les chiffres, c'est le plus de podiums, cette victoire – enfin ! – et un beau top 5 que j'avais déjà fait en 2021, mais c'est bien de le répéter. Ça prouve que je suis toujours le client prêt à en découdre."