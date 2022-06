Johann Zarco sûr "à 99%" d'être chez Pramac en 2023

Au milieu d'un mercato plus que jamais agité au Grand Prix de Catalogne, le directeur sportif de Ducati a annoncé une bonne nouvelle pour Johann Zarco, qui devrait être assuré de conserver son guidon chez Pramac en 2023.

"La bonne nouvelle, c'est que Johann Zarco sera dans l'équipe Pramac en 2023", a annoncé Paolo Ciabatti au micro de Canal +. "Ce n'est pas encore annoncé officiellement, on est dans les dernières discussions, mais à 99%, Johann sera encore là l'année prochaine. Il est très bon avec Pramac." Une déclaration confirmée par Paolo Campinoti, patron de Pramac qui a déclaré devoir "juste signer".

Depuis le début de la saison, l'équipe n'avait pas caché sa volonté de conserver son pilote, et le Français avait toujours affirmé vouloir conserver sa place. L'annonce d'un renouvellement semblait se rapprocher, et cette déclaration vient confirmer un communiqué imminent.

Jamais en lice pour obtenir le second guidon Ducati officiel aux côtés de Pecco Bagnaia, Zarco s'était résigné, satisfait de rouler avec le même matériel et d'être performant au sein du team satellite.

"Ça devrait continuer. Je pense qu'ils ont besoin de bien préciser le deuxième pilote officiel chez les Rouges et ils prennent un peu de temps pour ça, c'est pour ça que ça met un peu de temps pour moi aussi de signer", a ajouté Zarco.

L'interrogation subsiste donc du côté de l'équipe officielle, et le constructeur italien devrait se laisser jusqu'au mois d'août pour annoncer sa décision. Après avoir confirmé qu'il était pratiquement certain que Jack Miller ne poursuivrait pas sur une Desmosedici, Ducati a donc maintenant à trancher entre Jorge Martín et Enea Bastianini.

"On ne sait pas encore. On a toujours dit que l'objectif était d'avoir les deux, Bastianini et Martín, chez Ducati, et ça sera le cas. Ils sont avec nous en 2023 et 2024. Pour le deuxième pilote officiel, on va décider un peu plus tard", a ajouté Ciabatti.

Ce choix débloquera une partie du marché, puisque selon le pilote choisi, c'est chez Pramac ou chez Gresini qu'une place se libèrera. Miguel Oliveira fait partie des premiers intéressés, le pilote KTM semblant écarté par la marque autrichienne en faveur de Jack Miller.

Pol Espargaró est également nommé pour retourner chez KTM, lui-même probablement écarté de chez Honda qui lui préfèrerait Joan Mir. L'Espagnol et son coéquipier Álex Rins, sur le marché avec le retrait de Suzuki du MotoGP, sont très prisés par les équipes et le jeu des chaises musicales n'est actuellement pas prêt d'être terminé.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud