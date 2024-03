Zarco dans le rythme : "Une preuve que la moto a du potentiel"

La première journée du Qatar a été riche d'enseignements pour Johann Zarco. Le Français a certes été frustré que les Essais et Essais Libres 2 inversent leur position, ce qui l'a selon lui privé d'une opportunité de se battre pour une entrée directe en Q2 sur une piste humide, mais il retient surtout son sixième temps encourageant dans la première séance, à interpréter cependant avec prudence puisqu'il a été l'un des rares à prendre des pneus neufs dans les dernières minutes.

"C'était bien d'être sixième pour donner le sourire à l'équipe", a déclaré Zarco à l'issue de sa journée. "C'est une preuve que la moto a du potentiel. Tant que je sens ce potentiel, mais qu'il y a peut-être une interrogation sur la course longue, je veux jouer cette carte en restant avec les leaders, pour peut-être avoir des opportunités en qualifications et en course sprint, puis progresser petit à petit dans la course longue. C'est un peu la façon dont je veux aborder le week-end."

"C'était bien d'avoir ça dans l'après-midi. J'ai eu une entame beaucoup plus rapide que pendant les tests parce que j'étais plus frais physiquement et que je pouvais vraiment songer à tout ce qu'on a fait pendant les tests. On doit aussi plus suivre d'autres pilotes parce que pendant les tests, je ne l'ai pas vraiment fait."

"Pendant les essais [libres], c'est plus facile de revenir sur quelqu'un et mes informations pour Honda étaient beaucoup plus claires que quand on fait trop de tests, qu'on est fatigués et que c'est dur d'être précis dans ses commentaires. Quand on est frais et qu'on voit une différence, on peut vraiment bien l'expliquer. Au moins, c'était une première séance positive pour avoir ces informations."

La deuxième séance au programme, sur une piste humide, a vu à Zarco prendre une dixième place peu significative mais elle lui a surtout permis d'analyser le comportement de la Honda dans ces conditions et de mesurer les différences avec la Ducati qu'il pilotait jusqu'à la saison dernière.

"Sous la pluie, en pneus pluie sur une piste avec une faible quantité d'eau, ce sont des conditions dans lesquelles j'ai l'habitude de bien me sentir. Je savais parfaitement comment piloter la Ducati, et c'était très différent avec la Honda. Encore une fois, on a eu beaucoup d'informations."

"Ça fait encore plus ressortir cette différence entre Ducati et Honda", a ajouté Zarco. "J'ai eu des commentaires très clairs et ça nous a beaucoup servis. Ça n'a pas aidé la Honda, voire pire, mais ça nous donne de meilleures infos."

Interrogé sur ces différences entre les deux machines, Zarco n'a pas souhaité entrer dans le détail : "Ça confirme la manière dont les poids sont répartis. Je ne peux pas entrer dans la technique mais pour moi, c'était intéressant."

Concernant les conditions de piste, le pilote LCR a estimé que les craintes exprimées par certains en raison de l'éclairage étaient finalement infondées, puisque les lumières permettaient de distinguer encore plus nettement la quantité d'eau sur la trajectoire.

"Les reflets n'étaient pas du tout gênants, et on avait eu les commentaires d'Arón Canet qui disait que ce n'était pas gênant. C'était juste compliqué de voir le niveau d'eau. La crainte était que si ça séchait, on ne savait pas s'il fallait mettre les slicks, mais c'est la même chose dans tous les pays."

"Après, on s'est dit 'il fait nuit, donc peut-être qu'on verra moins' mais avec les lumières, en fait on voyait si la piste séchait. Elle n'était clairement pas assez sèche pour rouler en slicks mais grâce aux lumières, on voyait très bien si la trajectoire s'améliorait ou pas."

Zarco rêve d'une qualification directe en Q2

Cette bonne journée fait nourrir l'espoir d'assurer une entrée directe en Q2 mais Zarco sait que cet objectif sera difficile à atteindre : "J'adorerais, je vais essayer. Les conditions de piste seront un peu différentes parce qu'avec la pluie, on aura peut-être perdu un peu de gomme [sur la piste] donc c'est une opportunité à saisir, au cas où les autres pilotes ne seraient pas parfaitement prêts."

"Mais ça sera dur parce qu'[en EL1], j'ai pris un pneu neuf, peut-être que ce n'était pas le cas des autres pilotes. C'est pour ça que cette sixième position est bonne, mais tout le monde n'a pas pris un pneu neuf. C'est possible mais il faudra voir demain. Il faudra que je sois en confiance."