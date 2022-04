Johann Zarco prudent "mais suffisamment rapide"

Arrivé plutôt serein en Indonésie, Johann Zarco a confirmé la bonne dynamique avec laquelle il avait conclu son Grand Prix du Qatar. Aussi bien en EL1 en conditions mixtes qu'en EL2 sur le sec, il s'est montré compétitif et a terminé au troisième rang général d'une journée moins extrême que prévu.

"Aujourd'hui c'était agréable parce qu'avec la pluie de ce matin il a fait un peu plus frais, enfin il a fait moins chaud", a commenté le Français. "Et même l'après-midi à 15h, ça ne cramait pas comme aux tests. C'est intense, on transpire beaucoup mais on a connu pire, donc niveau météo c'était supportable aujourd'hui, pour pas dire agréable. Demain je ne sais pas ce que ça donne, s'il va plus pleuvoir ou pas."

Au vu de l'instabilité de la météo, se classer parmi les 10 premiers était donc fondamental pour aborder les qualifications sans pression. "C'est positif car normalement je suis très prudent dans ces conditions et là j'étais prudent mais suffisamment rapide", a-t-il déclaré.

"Cet après-midi, j'ai aussi fait du bon travail avec l'équipe. J'ai fait les deux premières sorties avec le pneu medium arrière et c'était plutôt bien, nous avons pu essayer des choses sur la moto afin de recueillir des informations et voir comment travailler pour demain. Nous savions que le time attack était important et après deux bons premiers runs plutôt réguliers, j'ai aussi eu le feeling pour attaquer au moins sur un tour."

Toutefois et malgré ce début prometteur, le Français a rappelé que les trois jours de tests réalisés sur le circuit de Mandalika il y a un mois avaient servi pour démarrer avec "une bien meilleure base" et s’est montré tout aussi prudent qu'en piste : "C'est trop tôt pour le dire, ce n'est que vendredi. C'est positif de bien commencer le week-end. Je le répète mais le test que nous avons fait a été utile pour démarrer à un bon niveau."

"Les Honda ont aussi été immédiatement dans le coup, elles avaient fini les tests devant ici et elles l'étaient aussi au Qatar. La [moto] 2022 a le potentiel que nous connaissons. Nous avons peut-être besoin de plus de temps pour la régler."

Au soir de cette première journée, les réglages principaux ne sont pas complètement trouvés au niveau des pneumatiques, dont la nouvelle allocation apportée par Michelin n'a pas encore livré tous ses secrets. "Nous devons juste adapter le nouveau pneu arrière car c'est une autre carcasse pour résister aux hautes températures", a expliqué le pilote Pramac. "C'est peut-être le moins performant sur le côté droit, mais moi ça ne me gêne pas trop."

Zarco doit encore trouver "quelque chose" pour gagner en rapidité. Il ne se voit en effet pas encore suffisamment rapide "pour être devant et mener la course" et espère pouvoir compter sur deux ou trois pilotes devant lui. Il lui reste encore toute la journée de samedi pour peaufiner ses réglages et viser les avant-postes en qualifications.