Zarco "rassuré sur les performances de la Honda" après le test

Si l'on en croit le classement du championnat du monde des constructeurs, Johann Zarco va passer de la meilleure moto de la grille, la Ducati, à la plus mauvaise, la Honda en 2024. Un changement radical qui va naturellement pousser le Français à revoir ses objectifs à la baisse, mais qui ne l'inquiète pas. Si Marc Márquez n'a pu prendre que la 14e place du championnat des pilotes cette année (avec plusieurs forfaits au passage), Zarco compte sur des évolutions pour jouer le top 10, après une découverte de la RC213V encourageante au test de Valence.

"J'ai été rassuré sur les performances de la Honda, de la nouvelle moto, pour justement me dire 'il y a encore moyen d'évoluer'," a confié le vainqueur du GP d'Australie au micro de France Bleu Vaucluse. "Du coup, j'aimerais franchement jouer quand même le top 10. Je ne peux pas dire que l'objectif est un top 5 comme j'ai pu le faire avec la Ducati, ce serait viser trop haut sans savoir ; mais avec régularité, en donnant de la vraie constance à Honda, je pense qu'être dans les dix premiers serait un objectif raisonnable."

"Il faut continuer à viser haut à chaque fois et être prêt à prendre les opportunités. [Le succès en] Australie, cette année, c'était à la régulière et ça rend la victoire encore plus belle, mais il y a toujours des aléas pendant un dimanche de course, et ça pourrait donner des opportunités de victoire."

L'absence d'engouement de Ducati était "blessant"

À 33 ans, Johann Zarco a confié avoir songé à ranger son casque cette année, lassé des contrats d'un an avec Ducati. Au cours de l'été, la marque italienne lui proposait une nouvelle fois un engagement pour une saison, sans garantie que ce serait toujours avec une moto de dernière génération, ce qu'il a mal vécu. Le Provençal a finalement donné un nouvel élan à sa carrière en s'engageant pour deux ans avec LCR, avec une troisième saison en option.

"C'est toujours un soulagement quand on peut signer pour l'année d'après. Il y en avait la possibilité chez Ducati mais il y avait des changements et même pour une année de plus, [j'avais] presque ce sentiment de ne pas être totalement voulu, alors que le job est clairement fait. C'était blessant. Ça a permis de s'ouvrir vers d'autres, et voir de grosses marques, comme Honda, qui ont besoin de cette expertise, de cette expérience que j'ai eue en étant à chaque fois performant, ça m'a donné très envie."

"Ce projet sur deux ans, ça change aussi ce projet sportif. J'avais toujours l'habitude d'avoir ce stress sur un an, de devoir renégocier au bout de cinq mois... C'est pesant pendant l'année."

Johann Zarco

"En m'ouvrant des portes en me disant 'allez, prends ton projet sportif sur deux ans, vois un peu plus loin' – parce que je pensais même arrêter ma carrière cette année, à 33 ans – [a fait que], pendant l'année, j'ai repris une énergie, une fraîcheur. [Je me suis dit] : 'En fait, deux ans de plus, ouais, je les fais, et j'ai envie de gérer ma carrière pour faire ces deux ans de plus'. Ce contrat de deux ans, plus que l'aspect financier, a pesé lourd dans la balance."

Après avoir piloté la Yamaha, la KTM, la Honda une première fois puis une Ducati, Zarco prolonge donc l'aventure en MotoGP, ce qui donne encore plus de poids à son parcours au sommet de la compétition : "En termes de pilote, de carrière, de sportif, ça fait quelqu'un qui est là, qui perdure, et ça, ça fait du bien comme sentiment. Ça touche l'ego et c'est important aussi."