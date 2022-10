Zarco rassuré par sa solide remontée en course

Johann Zarco ne s'était pas élancé d'aussi loin depuis 2017. Sa 18e place (transformée en 17e en raison de la pénalité de Pol Espargaró) sur la grille du Grand Prix de Malaisie était à l'image de ce week-end particulièrement compliqué. Il lui était alors difficile d'attendre quelque chose de la course, qui s'annonçait de plus perturbée par la pluie.

Le Français a commencé par se rassurer lors du warm-up, disputé dans des conditions mixtes qui lui plaisent toujours, et qu'il a conclu en tête. Le plus dur restait cependant à faire, et la météo s'est finalement maintenue pour offrir une course sèche aux pilotes.

Malgré un départ qu'il considère être le meilleur de sa saison, il a souffert après l'impulsion initiale et s'est fait enfermer dans les premiers virages pour finalement se retrouver dernier. De quoi le faire rire jaune à l'arrivée.

"Pourtant j'ai fait mon meilleur départ de la saison en chrono, à 2"5, c'était bien. Quand j'ai mis la deuxième, la moto s'est mise à cabrer et là, j'ai perdu des places. C'est fou. On a beau bien partir, on perd quand même des places. Après, j'ai essayé de me battre dans le groupe dès le premier virage. Il y eu pas mal de contacts, des motos à l'intérieur, des motos à l'extérieur. Au moment où j'ai plongé dans le deuxième virage, comme Jack [Miller], j'ai été pris en sandwich et pour ne pas percuter une moto, j'ai dû m'écarter. Du coup : dernier ! [rires] Je rigole mais ça ne fait pas plaisir d'être dernier", a-t-il déclaré à Canal+.

Dès lors, il a entamé une remontée qui l'a finalement mené jusqu'au top 10 avec la neuvième place finale. Une solide performance qui l'a rassuré après ce week-end difficile. "Je suis content de la course parce qu'au freinage, j'ai vraiment fait de beaux dépassements. Je pouvais me placer pour pouvoir dépasser après. Ça, en général, c'était un peu mon point faible. J'ai pu faire ça et avoir un rythme correct. La chaleur était assez dure à supporter parce que derrière les autres motos il y avait encore plus de chaleur. Heureusement j'ai pu boire avec le camel bag et essayer de rester concentré. Du coup, je suis content d'être remonté progressivement."

Johann Zarco, devant Aleix Espargaró, Miguel Oliveira et Maverick Viñales.

"Les chronos n'étaient pas mauvais mais quand on roulait en dessous des 2'01, en 2'00"5 à peu près, ça faisait un gros rythme à tenir et le pneu avant montait beaucoup en température, donc il a commencé à glisser. Et après, en 2'01, c'était gérable. J'ai mis un petit moment à dépasser Aleix et après, quand après la mi-course Miller a rattrapé Binder puis Márquez devant moi, j'avais envie et j'espérais pouvoir le suivre mais je n'avais pas la vitesse. Il a dû enchaîner trois tours en dessous de 2'01 et ça a fait cet écart où il a récupéré Binder. Moi, je suis resté au milieu. J'ai pu dépasser Mir, on dirait qu'il a eu quelques problèmes techniques. Ça aurait été bien de suivre Miller mais il a vraiment été fort sur la fin de course."

"À quatre tours de la fin je me suis demandé comment j'allais terminer la course mais j'ai pu trouver un peu d'énergie et sauver cette neuvième place. Le week-end a été très mauvais pour moi, rien n'allait et j'ai aussi été malchanceux en EL1 et en qualifications. Ça a été dur mais faire une course régulière et la terminer est toujours une satisfaction."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud