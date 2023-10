Zarco ravi de s'éviter un passage en Q1 avec le nouveau programme

Le programme du week-end a été modifié au Grand Prix d'Australie. En raison de craintes du côté de la météo pour dimanche, avec des prévisions qui annoncent des averses et un vent très violent, le MotoGP a décidé de décaler la course principale à samedi, le sprint étant quant à lui repoussé à dimanche. Johann Zarco soutient cette décision, qui garantit la tenue d'une course longue même s'il est impossible de rouler dimanche.

"Je pense que le changement est bon", a déclaré le Français. "On parlait déjà de [faire la course] samedi avec les pilotes. Ça serait dommage d'annuler la course dimanche. Pour le moment c'est juste une inversion, c'est mieux d'annuler le sprint que la course longue. On verra... on signera plus d'autographes dimanche !"

Zarco a assuré sa place en Q2 ce vendredi, avec un dixième chrono meilleur qu'il n'y paraît puisqu'il l'a placé à moins d'un dixième de la cinquième place et avec 0"186 d'avance sur son premier poursuivant, Pecco Bagnaia. Le pilote Pramac est surtout satisfait de s'éviter un passage en Q1 potentiellement fatiguant dans une journée qui sera très chargée samedi : "C'était assez important pour demain d'entrer directement en Q2 parce qu'avec l'annonce de la course longue [déplacée à samedi], c'est mieux d'économiser un peu d'énergie samedi matin."

"Ce ne sera pas un gros changement de faire la course longue samedi parce qu'on a l'habitude de faire des départs et des courses le samedi. Sans les courses sprint, ça aurait été bizarre mais ça sera la même chose, juste deux fois plus long et avec un choix de pneu arrière différent. Il semble que je peux être très performant avec le pneu medium donc j'espère avoir de bonnes qualifications demain."

Johann Zarco se sent dans le bon rythme et n'a pas été véritablement gêné par les bosses sur le circuit, alors que certains pilotes ont constaté une dégradation de l'état de la piste : "Pour moi, il n'y a pas de vrai changement à cause des bosses mais on sent un peu plus l'asphalte. Mais il y a quand même une bonne adhérence donc peut-être qu'on ressent plus de forces à haute vitesse sur le corps. Parfois, la moto est assez dure mais les bosses sont assez similaires à l'an dernier. Pour moi, c'est au virage 6 qu'il faut être assez prudent et c'est la même chose cette année."