L'opération "reconstruction de confiance" de Zarco se poursuit

S'il n'a eu que six jours pour découvrir sa nouvelle machine et son équipe avant le début du championnat, Johann Zarco a tout de même pu parcourir plus de 1800 km au guidon de la Ducati GP19. Une expérience essentielle qui, bien que trop limitée encore pour réellement prendre la mesure de tout ce que rescelle la machine de Borgo Panigale, a permis au pilote français de se remettre dans le bain après une saison 2019 hachée et des essais de novembre qu'il a dû manquer.

"Je pense que je suis assez prêt pour aller courir", juge-t-il à présent. Auteur du sixième temps de la journée de dimanche à Losail, Zarco est redescendu au classement lundi lors du dernier jour, cependant il quitte le Qatar avec le sentiment d'avoir encore passé un cap. "C'était un bon test. Comparé à la Malaisie je contrôle bien mieux la moto et je vois que quand les pneus sont neufs, je peux faire de bons chronos. [Lundi], je n'ai pas été plus vite que le deuxième jour car j'ai travaillé sur quelques autres choses et parfois nous avons eu de petits problèmes qui ne nous ont pas aidés à garder le plan que nous avions pour réaliser de bonnes performances. Il est important d'être au sommet pendant le week-end de course. Tout le monde est très rapide et nous ne sommes pas loin, donc je suis content."

Lundi, le pilote Avintia a tenté de nouveaux time attacks, mais il a également réalisé une simulation d’une quinzaine de tours. "Cela faisait longtemps que je n'avais pas fait de long run sur la moto, donc en tant que pilote je dois apprendre de nouveau à faire de longs relais, apprécier. [Il faut] faire plus de 13 tours, plus d'une moitié de course pour avoir ces sensations, et ces sensations viennent vite, donc je suis content", souligne-t-il auprès du site officiel du MotoGP.

"J'essaie de me préparer pour les longs runs", poursuit-il au sujet des longues séries de tours dans lesquelles il s'est lancé. "Ce genre d'exercices, cela fait presque deux ans que je n'ai pas travaillé dessus. C'est logique, ça ne peut pas être fort directement − seul Casey Stoner peut faire ça peut-être ! Moi, je dois accepter le fait que je reviens. Je vois les longs runs que j'ai faits, et ça fait longtemps que je n'ai pas eu ces sensations, ce contrôle de la moto. Ça devrait m'aider pour la course car le moteur est rapide, donc si je gère bien la moto je profiterai de cet avantage pour dépasser."

La nouvelle recrue du team Avintia n'a cependant pas encore d'idée précise de son niveau par rapport à la concurrence et seul le week-end de course répondra de manière plus claire sur ce point. "J'aime me sentir plus fort sur les longs relais mais je ne sais toujours pas comment je peux me sentir par rapport aux autres. Me connaissant, parfois je peux attraper un tour rapide quand je me sens bien sur la moto, et c'est le cas. Mais ça dépend beaucoup si on a quelqu'un devant, avec une bonne aspiration, de bonnes références, alors on peut vraiment améliorer beaucoup son chrono. Donc on verra. Il me faut les deux, car une très bonne qualification peut aider pour la course. Mais je dois apprendre, ce n'est que le début. J'aimerais apprendre vite. Il y a certaines choses que j'apprends vite, pour d'autres il faut prendre le temps, car je dois grandir et je reviens d'une année assez difficile."

La mayonnaise prend dans l'équipe

Johann Zarco va désormais profiter d'une courte pause avant de retrouver Losail la semaine prochaine, cette fois pour se lancer dans la compétition. Quelques jours qui pourraient l'aider à digérer tout ce qu'il a appris, comme ce fut le cas entre ses deux tests. "Après la Malaisie, j'ai eu dix jours à la maison, et quand je reste à la maison, je réfléchis à propos de tout ce que j'ai pu apprendre et ce que je peux améliorer, et directement j'ai mieux piloté la moto", constate-t-il.

"Quand les choses arrivent, ça te motive pour continuer de pousser dans cette direction", poursuit le pilote français, de plus en plus à l'aise au sein de sa nouvelle équipe. "Il y a des choses qui sont bien mais je veux toujours que ça vienne plus vite. Je vois parfois quand je prends la piste que mon naturel revient et je change cette façon naturelle [de faire]. C'est pour ça que ça peut prendre du temps. Ça ne me fait que six jours sur la moto, ce n'est pas long, mais le haut niveau te pousse à être rapide."

"Je me sens heureux, je suis très content de l'équipe, toute l'équipe Ducati me soutient, toute l'équipe Avintia est heureuse de ce soutien. Ils me voient aussi très motivé et en train de bien travailler donc c'est comme une double motivation pour travailler. C'est nécessaire dans une équipe et je suis content de l'avoir. Globalement, j'apprends, je ne tombe pas et ça m'aide énormément à reconstruire ma confiance."

