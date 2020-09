Zarco rejoint Pramac, Ducati choisit Bagnaia pour son team d'usine

Ducati a tranché. Après avoir assuré Pecco Bagnaia et Johann Zarco qu'ils continueraient tous deux à courir au guidon d'une Desmosedici en 2021, le constructeur devait faire son choix afin de placer l'un des deux pilotes au sein de son équipe officielle, aux côtés de Jack Miller, et l'autre dans le team Pramac.

Ce choix est désormais officiel et, comme le laissait penser la tendance récente, c'est Bagnaia qui obtient la place à pourvoir dans le team factory. Le Champion du monde Moto2 de 2018 continuera ainsi à faire équipe avec Jack Miller, qui est déjà son coéquipier chez Pramac depuis l'an dernier. Tous deux seront promus ensemble, remplaçant le line-up actuel formé par Danilo Petrucci (qui partira chez Tech3) et Andrea Dovizioso (dont l'avenir reste à ce jour incertain).

Bagnaia est ainsi récompensé pour ses performances en progrès, lui qui a manqué un premier podium au Grand Prix d'Andalousie à cause d'une avarie technique, puis a retrouvé les avant-postes dès son retour de blessure à Misano, avec un premier podium en carrière suivi par une course menée durant 15 tours avant une chute. La performance est là, et Ducati souhaite affirmer sa confiance à son jeune pilote.

Johann Zarco quant à lui sera donc promu du team Avintia à Pramac, où il disposera d'une machine de même spécification que celles des pilotes de l'équipe factory. Arrivé dans le groupe pendant l'hiver grâce aux efforts de Gigi Dall'Igna, le pilote au numéro 5 a vite pris ses marques avec la machine italienne et lui aussi a réussi à se montrer aux avant-postes, notamment à Brno où il a décroché une pole position et un podium.

Rassuré par la confiance du constructeur, c'est l'esprit libéré que Zarco aborde la suite, lui qui a gagné en sérénité en pouvant compter sur une constance qu'il n'avait plus connue depuis ses deux ans sur la Yamaha de Tech3.

Ducati confirme par ailleurs le recrutement de Jorge Martín, qui sera associé la saison prochaine à Johann Zarco chez Pramac. Champion du monde Moto3 en 2018, le pilote espagnol semblait en passe de jouer le titre cette saison en Moto2 avant d'être écarté durant deux courses par le COVID-19. Il n'en demeure pas moins une pépite que KTM perd alors qu'il aurait logiquement été promis à un avenir en MotoGP au sein du groupe de Mattighofen. Lui aussi bénéficiera de la même moto que les deux pilotes Ducati factory.

"Jack Miller et Pecco Bagnaia ont montré cette année qu'ils pouvaient tirer parti du potentiel de notre Desmosedici GP, et qu'ils méritaient cette opportunité", explique Claudio Domenicali, PDG de Ducati Motor. "Leur passage de Pramac Racing Team, où ils ont tous les deux évolué, vers l'équipe officielle, est une preuve de la collaboration efficace qui nous lie à l'équipe de Paolo Campinoti, que je tiens à remercier. Je suis certain que l'année prochaine, son équipe sera capable de tirer le meilleur du talent de deux nouveaux pilotes, Johann Zarco et Jorge Martín."

"Dans l'immédiat, nous sommes toutefois concentrés sur la saison actuelle, car nous voulons décrocher le meilleur résultat possible avec nos deux pilotes : Andrea [Dovizioso], qui en huit ans a terminé deuxième du championnat trois ans de suite et remporté 14 Grands Prix, faisant de lui le pilote Ducati le plus victorieux après Stoner alors qu'il est toujours à la lutte pour le titre cette saison, et Danilo. Danilo travaille dur afin de revenir se battre pour le podium. Avec eux, nous ferons tout pour conclure notre belle aventure de la meilleure façon possible."

Ducati se contente pour le moment de confirmer ces quatre pilotes, sans mentionner la décision concernant le team Avintia. Le recrutement d'un autre pilote en provenance du Moto2 est attendu, puisqu'Enea Bastianini devrait rejoindre Avintia la saison prochaine. Vice-Champion du monde dans la plus petite catégorie en 2016, il est lui aussi en lutte pour le titre Moto2 cette année, ayant déjà remporté trois victoires et ne comptant que 20 points de retard sur Luca Marini. Cette promotion n'est toutefois pas officialisée à ce jour.

Par ailleurs, le nom de Luca Marini fait trembler Tito Rabat. Seul pilote à avoir entamé l'année avec un contrat en poche pour 2021, l'Espagnol est au cœur des spéculations depuis quelques semaines, alors qu'on le dit menacé par une volonté de promouvoir l'actuel leader du Moto2 dans la catégorie reine. Avintia lui a toutefois affiché son soutien et l'apport financier de l'Espagnol ne faciliterait pas un remplacement qui reste à ce jour tout à fait hypothétique.

