Beau joueur, Zarco se réjouit du podium partagé avec Quartararo

Pour la neuvième fois de sa carrière en MotoGP, Johann Zarco a obtenu le trophée de la deuxième place au Grand Prix du Portugal. Le pilote Pramac court toujours après son premier succès dans la catégorie mais dans son malheur, il n'a été devancé que par son compatriote Fabio Quartararo. Ce doublé français, le deuxième réalisé par les deux hommes après celui du GP de Doha la saison passée, lui met du baume au cœur puisqu'il a pu s'approprier la Marseillaise qui a retenti sur le podium de Portimão.

"Quand je partage le podium avec Fabio, qu'il y a une victoire française, la deuxième place est très, très bonne", a déclaré Zarco, qui avait été l'un des tout premiers à féliciter Quartararo pour son titre au GP d'Émilie-Romagne 2021. "Je suis heureux d'entendre l'hymne français mais c'est toujours Fabio qui le fait résonner, et je suis juste là pour le chanter ! [rires] C'est mieux que rien, c'est un bon moment."

"Comme je le disais l'an dernier, [...] quand je vois un Français gagner, je dois faire un pas en arrière, prendre du recul sur la situation et me satisfaire pour notre pays parce qu'on n'est pas comme l'Espagne, on n'a pas beaucoup de pilotes au sommet, et quand il y a une victoire française, il faut l'apprécier."

"C'est pour ça que quand je suis deuxième [derrière Quartararo], sa victoire me rend encore plus heureux. Quand il gagne et que que je suis quatrième ou cinquième, je suis content pour lui mais très triste pour moi, alors que quand c'est comme [au Portugal], je ne peux pas être triste."

Fabio Quartararo et Johann Zarco sur le podium du GP du Portugal

C'est la deuxième fois en cinq courses que Quartararo et Zarco partagent un podium cette année, après celui de Mandalika, où seul Miguel Oliveira les avait devancés. En Indonésie, Quartararo se réjouissait déjà de cette performance, d'autant plus qu'ils sont les seuls à porter les couleurs de la France en MotoGP. "Ce n'est pas comme l'Espagne ou l'Italie, on n'a pas une équipe de football en MotoGP [rires], donc c'était bien d'avoir deux Français aux deux premières places", soulignait le Champion du monde.

À Portimão, Quartararo s'est une nouvelle fois réjouit du doublé tricolore : "C'est spécial de partager ça avec Johann. On n'est que deux Français sur la grille et on est tous les deux sur le podium donc je pense qu'en France, [la place du] championnat a beaucoup augmenté dans notre pays et c'est assez important. Certains savent le plaisir et les risques que l'on prend, mais aussi à quel point on s'amuse, et je pense que c'est incroyable à voir."

Quartararo intouchable à Portimão

Zarco a reconnu la supériorité de Quartararo dans cette course. Le double Champion du Moto2 était en pole mais son compatriote l'a doublé en début d'épreuve et a vite pris l'avantage sur Joan Mir, auteur du holeshot. Zarco a alors compris qu'il ne pourrait pas suivre le rythme du pilote Yamaha et a concentré sur ses efforts sur la deuxième place, conquise après un dépassement sur Mir.

"Je ne sais pas par où [Quartararo] est passé [dans le premier tour], mais j'ai vu que dès le virage 3, il était à mon intérieur, et ensuite on voit que quand il arrive à imposer son style, ça va très vite", a déclaré le Provençal au site officiel du MotoGP. "Du coup, c'était sa course. Il a tout de suite fait l'écart et après il a pu gérer. C'est bon pour lui."

"Mais moi, c'est tout aussi bon : cette deuxième place fait énormément de bien. Après le warm-up, j'avais des sensations intéressantes mais je n'étais pas le plus rapide. J'ai passé un gros cap pendant la course et c'est bon", retient le pilote Pramac.