Zarco remonte les bretelles de Bastianini après le crash du départ

Johann Zarco a encore eu très chaud au départ du Grand Prix de Catalogne, lui qui a fait partie des pilotes impliqués dans l'accident du premier virage. Le Français a été heurté de plein fouet par Enea Bastianini, qui avait cherché à effacer son départ de la 14e place pour griller la politesse à de nombreux pilotes en plongeant à la corde, ce qui a entraîné un effet domino avec la chute de cinq motos.

Calme mais implacable, Zarco a directement pointé la responsabilité de l'Italien dans ce crash, qui n'a finalement blessé que Bastianini lui-même et pour lequel il a écopé d'une pénalité long-lap.

"J'ai essayé de contrôler le premier virage pour ne pas heurter Binder et Oliveira, et j'ai été heurté par Bastianini", a raconté le pilote Pramac, qui dit s'être montré prudent sur la base de l'expérience vécue à la course sprint. "Hier il a fait la même : très bon départ, un premier freinage assez chaud et parce que, moi, j'avais un peu raté et que je ne suis pas rentré dans le virage, il est passé, mais si je rentrais dans le virage, on ne passait pas. Là, j'étais bien parti, j'étais dans le virage, et en fait il a fait la même qu'hier en se disant 'peut-être, au moins, Zarco je le passe', mais il n'a pas pris en compte qu'il était 100 m en retard."

Partisan de départs plus prudents puis de retours en force une fois la course véritablement lancée, Zarco a déploré la tentative désespérée du pilote italien. "Il a essayé de gagner peut-être plus de six places au départ. Ça peut arriver, parfois, et on est alors un héros quand ça arrive, mais la plupart du temps ça peut être tragique", a-t-il rappelé. "À Spielberg, on a eu la même chose : Jorge [Martín] a fait un truc incroyable en partant 12e et en sortant du premier virage en sixième position, il avait donc gagné six places. Mais ça arrive une ou deux fois dans l'année."

Interrogé sur la raison des grosses chutes observées à Barcelone, Johann Zarco a mis la responsabilité sur les pilotes et non sur la piste : "Il y en a toujours un qui charge un peu trop. L'année dernière, c'était Nakagami et cette année Bastianini. Ça peut peut-être arriver. Le premier virage est un peu serré, mais pas autant qu'à Spielberg. Aujourd'hui on est arrivés avec plus de vitesse, on était déjà en cinquième, ce qui veut dire qu'on est normalement autour de 300 km/h, et on n'a donc pas de référence claire pour le freinage parce qu'on n'arrive jamais à 300, généralement on est à 350. Et puis, il y avait beaucoup de vent, qui poussait."

"Les pilotes doivent le savoir et prendre toutes ces informations en compte, mais certains d'entre eux ne le font pas, apparemment, ils se disent qu'ils vont essayer et que, si ça marche, ce sera super. On sait qu'il peut se passer beaucoup de choses au premier virage, au départ, dans les moments où on peut gagner le plus de positions, mais il faut parfois accepter qu'on ne vit pas un super week-end et qu'entre gagner trois places ou six, certes, ça peut vous changer une course mais ça peut aussi la changer dans ce sens-là et devenir un désastre."

Johann Zarco a réussi à empocher de gros points grâce au second départ.

"Je ressemble à un vieux qui dit qu'on devrait se contrôler", a ajouté le Français de 33 ans. "Je me contrôle mais la plupart du temps, les gens disent qu'on loupe notre départ ou qu'on a perdu des places… Je l'accepte mais j'essaye de revenir ensuite."

Une belle 4e place sauvée au restart

Indemne après cette chute, Johann Zarco a pu bénéficier du drapeau rouge exposé pour un autre accident, celui de Pecco Bagnaia survenu juste après. Reparti quelques minutes plus tard, il s'est installé à la cinquième place, puis a grimpé d'un cran à cinq tours de l'arrivée pour empocher de gros points bienvenus après ces événements.

"Je suis content parce que, mine de rien, je n'ai pas eu de grand plaisir, je n'ai pas performé comme j'aurais voulu mais je repars avec 16 points − 3 hier et 13 aujourd'hui − et je trouve ça important. Déjà, pas de zéro, et c'est une satisfaction, et +16 ça fait du bien. Et puis tu l'oublies pendant la course, mais quand tu reviens tu te dis 'en fait, j'aurais pu rester dans les graviers', donc quatrième c'est top."

"Ça aurait clairement été bien de monter sur le podium, mais je n'ai pas pu obtenir un bon rythme au début de la course", a-t-il précisé. "Je suis parti avec le medium à l'avant, mais il était froid, car c'était le dernier qu'on avait pour la course et c'était celui avec lequel je suis tombé au premier départ."

"On a récupéré la moto deux minutes avant l'ouverture de la pitlane. On a alors contrôlé les roues et on avait le choix entre prendre un pneu avant tendre chauffé, en provenance de ma seconde moto, ou un medium avant froid, celui de la chute", a détaillé Zarco. "J'ai préféré prendre ce pneu, le mener à une bonne température et être sûr de faire toute la course, au lieu d'avoir des problèmes au bout d'une moitié de course avec le soft et d'être ensuite en difficulté."

"Donc j'ai perdu un peu de temps au début, mais au moins j'ai pu revenir. J'ai essayé de contrôler mon pneu arrière derrière Oliveira et Jorge s'est échappé, donc la quatrième place c'est plutôt bien. Mon premier et mon deuxième départs ont été bien meilleurs que celui d'hier, c'est une bonne satisfaction pour le week-end."