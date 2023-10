Faute d'intérêt de Honda, Zarco renonce à remplacer Márquez

Après des appels du pied restés sans réponse, Johann Zarco renonce. Le Français s'est engagé avec LCR et Honda pour les deux prochaines saisons, avec une troisième en option, mais il espérait profiter du départ de Marc Márquez de l'équipe officielle pour être promu. Prétendant à cette place avant même que Márquez se soit décidé, Zarco a insisté sur sa volonté d'obtenir ce guidon il y a une semaine, à Mandalika. Il a finalement renoncé à ce guidon, Honda n'ayant manifesté qu'un intérêt limité.

"Les propositions de Honda ne sont pas assez construites pour les deux années prochaines", a précisé Zarco au micro de Canal+, précisant que "ce n'est pas qu'il n'y a pas de vraie proposition, mais ils ne voient pas le projet sur deux ans", alors qu'il cherchait un engagement dans la durée avec LCR : "Il y la possibilité de faire un an dans le team officiel et ensuite revenir chez Cecchinello. Ce n'est pas assez carré. Il vaut mieux mettre toute son énergie avec Cecchinello pour les deux années à suivre et vraiment travailler au mieux."

"Bien sûr, j'ai vraiment pensé que je serais ce candidat naturel mais je vois qu'il y a beaucoup d'autres raisons qui font que ça n'est pas venu naturellement", a ajouté Zarco devant les journalistes. "C'est la raison pour laquelle je préfère dire 'laissez-moi faire du bon boulot avec Lucio [Cecchinello, patron de LCR]'. C'est gratifiant d'être dans l'équipe d'usine, mais pas d'y être juste parce que le guidon est libre. Je dois y être parce qu'ils le veulent. Il y a tellement de choses impliquées que ça n'est pas naturel."

"Mais au moment où Marc a dit non, je m'attendais à beaucoup plus d'enthousiasme de la part de Honda et que l'équipe officielle pousse pour cela, et c'était aussi la raison pour laquelle il était normal que Lucio ait aussi essayé d'obtenir le travail avec moi. Je me bats pour le top 5 au championnat et ça peut vraiment motiver ses sponsors autant que possible, alors il était logique que Lucio veuille m'avoir."

Après avoir vu Álex Rins rompre son contrat pour rejoindre Yamaha, Cecchinello ne souhaitait visiblement pas perdre Zarco avant même son retour dans l'équipe, mais ce n'est pas lui qui l'a privé d'une opportunité dans l'équipe officielle. L'actuel pilote Pramac accepte son sort et ne veut pas semer le trouble chez LCR.

"Il n'a jamais essayé de bloquer ma carrière pour que je ne sois pas pilote d'usine. Il était très ouvert à l'idée que je puisse l'être et d'avoir une discussion avec Honda, mais il semble qu'à l'heure actuelle, il vaut mieux investir l'énergie dans ce qu'on connaît que dans quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment."

"Dans l'ensemble, étant donné que je change de moto et qu'ils ont été un peu en difficulté chez Honda quand Marc a décidé de partir, je ne peux pas être celui qui… Il y a un tout et [je ne peux pas faire] quelque chose qui bloque l'ensemble", a estimé Zarco. "[Je ne suis] pas comme ça, alors il vaut mieux voir ce projet avec Lucio et Honda plutôt qu'essayer d'être dans l'équipe d'usine pour seulement un an. Peut-être que ça pourrait être un petit peu plus intéressant pour le salaire mais même de ce point de vue-là, si on a un projet pour deux ans on obtient plus d'argent que si on met plus d'énergie sur une année."

La priorité de Honda serait de recruter Miguel Oliveira mais le Portugais a répété ce jeudi qu'il n'y avait "pas d'offre concrète" pour le moment et Zarco préfère se tenir éloigné de ce débat : "Je ne sais pas, je ne veux pas trop y réfléchir parce que j'ai vraiment la tête à la course et je suis déçu d'avoir été baisé au Japon, puis d'avoir eu un problème technique en Indonésie alors j'espère être bon ici. C'est ça que j'ai dans la tête et c'est la raison pour laquelle mon agent est ici, pour contrôler mon avenir."

Même s'il sera dans l'équipe satellite en 2024, Johann Zarco espère contribuer au développement de la Honda la saison prochaine. Depuis 2021, les deux pilotes de l'équipe LCR disposent du millésime le plus récent de la moto mais Rins s'est vite senti "inexploité" cette année. Zarco souhaite voir Honda "investir de l'énergie comme Ducati le fait dans l'équipe Pramac" et a été rassuré par le fait que "la direction serait celle-ci" dans ses récentes discussions.

Le départ de Márquez pourrait également rééquilibrer les forces dans le clan Honda : "Je pense que oui. C'est une opportunité aussi pour Lucio. Il est déjà impliqué avec Honda depuis de nombreuses années, mais il le sera encore plus, comme le font les Européens. C'est la raison pour laquelle KTM a fait de gros progrès en ayant en ce moment l'usine plus Tech3. Ils l'ont bien fait parce qu'ils ont pris l'exemple de Ducati. Les Japonais doivent faire cela."

Avec Léna Buffa