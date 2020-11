Zarco répond aux critiques : "Quand on est face à eux ils ne disent rien"

Le dernier week-end de course de la saison MotoGP a valu à Johann Zarco, déjà au cœur de la plus grosse polémique de l'année, de nouvelles critiques. Son avarie moteur à la fin des EL4 du Grand Prix du Portugal, samedi, a en effet produit une image peu banale puisqu'après s'être initialement écarté de la piste, il l'a finalement coupée pour rejoindre son stand, en dépit de la fumée qui s'échappait de sa machine.

Le tollé fut immédiat parmi les pilotes, et pourtant le Français l'assurait : il n'y avait aucun risque qu'il arrose le bitume d'huile. "Cela dépend du problème mécanique", avait-il immédiatement expliqué. "J'ai déjà eu ce genre de problème, donc je savais exactement ce que c'était. Dans ce cas, on ne perd pas d'huile. Il y a une fumée blanche qui sort de l'échappement, mais pas d'huile. C'est pour cette raison que je me suis permis de traverser la piste."

S'étonnant de l'absence de pénalité à son encontre, Aleix Espargaró n'a pas été franchement convaincu par les explications du pilote Avintia, contre qui il a tiré à boulets rouges à l'issue de la course. "Comment sait-il qu'il n'y avait pas d'huile ? Vous lui avez posé une bonne question et sa réponse a été stupide. Quand la moto fume, on ne sait pas ce que c'est", a assuré l'Espagnol auprès des journalistes.

"Mais le problème, c'est qu'avec Johann Zarco c'est toujours pareil. En course, il a heurté deux gars devant moi, c'était incroyable, et [samedi]… Je n'ai rien contre lui, mais quand on voit de la fumée s'échapper de la moto, on ne peut pas couper un virage en quatrième, l'accélérateur à fond à près de 250 km/h, car si quelqu'un était arrivé derrière et qu'il y avait eu un petit peu d'huile, ou même de l'eau, le gars en question aurait pu mourir ! C'est une question de responsabilité. Mais ce gars semble n'en avoir rien à faire de personne, et c'est ce qui me rend furieux !" a accusé Espargaró.

"Je sais que j'ai eu un contact avec Mir, […] mais je ne me souviens d'aucun autre contact. En tout cas, j'ai fait de mon mieux", a répondu Zarco au terme d'une course mouvementée pour lui. Surtout, il s'interrogeait sur ces critiques à distance, comparables à celles qu'il a reçues après l'énorme crash survenu lors du Grand Prix d'Autriche et pour lequel il a été pénalisé.

"Quand ils étaient tous en colère contre moi, je suis allé à la Commission de sécurité [il ne s'y rend généralement pas, ndlr] et personne ne parlait, alors ils peuvent dire beaucoup de choses mais quand on est face à eux ils ne disent rien. C'est typique d'Aleix, et s'il a un problème avec moi il devrait venir me voir et on se parlerait, mais il ne le fait pas. Je l'ai fait avec Pol après la République Tchèque : on n'était pas d'accord, mais au moins on a pu se parler."

"Par rapport à ce que j'ai fait [samedi] pour couper la piste avec mon problème technique : je savais de quel problème il s'agissait et je savais que je ne perdais pas d'huile", a insisté le Français. "Il y a des pilotes qui ne s'y connaissent pas en mécanique, donc parfois ils font des choses car ils ne savent pas ce qui se passe, mais moi je savais totalement ce qui se passait et je savais donc que je ne perdais pas d'huile, c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette décision. Ils pensent tous que je fais des choses sans réfléchir, mais je réfléchis plus qu'ils le pensent. Alors c'est son problème."