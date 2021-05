Arrivé dans le clan Ducati l'an dernier, Johann Zarco est passé pour sa deuxième saison du modeste team Avintia à la puissante équipe Pramac Racing, grâce à un nouveau contrat signé avec le constructeur italien. Un contrat qui porte sur la saison 2021 mais comporte une option permettant de prolonger l'aventure en 2022.

Alors que les tractations s'intensifient de toutes parts pour définir l'échiquier de la saison prochaine, le pilote français compte bientôt entrer dans les discussions pour assurer sa place. "Il faudra en parler prochainement, mais là, on ne l'a pas encore évoqué", explique Johann Zarco depuis Le Mans, où il vient de se qualifier en cinquième position pour le Grand Prix de France.

Lui qui n'est jamais descendu plus bas que la deuxième ligne en ce début de saison, il a déjà été auteur d'une pole position et de trois premiers podiums depuis qu'il pilote une Ducati, et a même récemment occupé la tête du championnat. Des résultats qui trouvent écho dans sa bonne intégration au sein du clan italien et s'appuient sur le travail de longue haleine mené depuis l'an dernier pour s'approprier la Desmosedici, et qui font qu'il a aujourd'hui pour priorité de prolonger cette union au lieu d'aller explorer d'autres voies.

"Mon but est de rester avec eux, car pour ma quête du titre, si je change à nouveau de moto, je vais perdre trop de temps… et je n'ai plus le temps de perdre du temps !" pointe le pilote de 30 ans. "Donc l'objectif est de rester avec Ducati et même avec Pramac, vu que l'on est bien ensemble avec l'équipe et qu'elle peut jouer le titre. J'espère aller dans cette direction-là et c'est la raison pour laquelle j'essaie de faire le boulot au mieux. Et [j'espère] que c'est réciproque : que moi je veux rester et qu'eux veulent [aussi] me garder."

L'arrivée de Rossi ne détruira pas la relation Pramac-Ducati

Équipe satellite au statut privilégié pour Ducati, il est attendu que Pramac Racing puisse bientôt annoncer la prolongation de son contrat avec le constructeur, lequel ne cache pas souhaiter un deuxième, voire un troisième team client. Or, parmi les éléments qui pèsent sur la définition de l'échiquier 2022, l'annonce récente de l'arrivée du team VR46 en MotoGP est probablement celui qui exerce le plus de force dans les avancées et les reculs des tractations du triple marché constructeurs-équipes-pilotes, et cela pourrait notamment s'observer dans le schéma des Rouges, puisque l'équipe de Valentino Rossi est en discussion avec Ducati, dernière marque en concurrence avec Yamaha dans les ultimes évaluations menées à Tavullia.

N'est-il pas à craindre qu'une telle union puisse bouleverser les équilibres en place au détriment de Pramac Racing, si elle venait à se concrétiser ? "La relation de Pramac et Ducati est vraiment excellente, mais il peut y avoir du business qui prend le dessus s'il arrive…" admet Johann Zarco, malgré tout convaincu que a situation ne changera pas radicalement en 2022 quoi qu'il arrive.

"Chacun joue sa carte, et moi, je pense que Pramac est bien intégré et que si ça se passe comme ça, cela ne sera pas dans l'immédiat. Donc cela me laisse au moins deux ou trois ans pour jouer devant et après on verra… Pour moi, si VR46 prend l'avantage chez Ducati, ça ne sera pas immédiat. Et Dall'Igna reste le chef et l'on voit parfois qu'il ne met pas que le business en avant ; c'est un homme de course. Je pense que la relation créée ne peut pas être détruite comme ça par l'arrivée de Rossi."

Avec Guillaume Navarro

partages