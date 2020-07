Zarco a retrouvé le top 10 : "Les résultats arrivent"

Johann Zarco a atteint l'un de ses premiers objectifs en se classant dans le top 10 du Grand Prix d'Andalousie, deuxième manche de cette saison MotoGP.

Qualifié 15e, le Français a gagné trois places dans le premier tour, avant de rapidement en céder à nouveau une à son ancien coéquipier, Pol Espargaró, puis une autre à Álex Márquez peu avant la mi-course. Il n'allait plus connaître de changement par la suite, mais s'efforcer de tenir bon pour rallier l'arrivée d'une course éprouvante, marquée par huit abandons.

Neuvième sous le drapeau à damier, Zarco était satisfait d'un résultat qui s'ajoute à sa 11e place de la semaine précédente. Bien que distancé de 23 secondes par le vainqueur, il pouvait se féliciter de ce qui est son meilleur placement depuis qu'il a quitté Yamaha, fin 2018.

"Dans ma position, c'est un bon résultat à prendre", souligne-t-il. "En comparaison de la semaine dernière, j'ai obtenu des progrès. La course a quand même été difficile. Je me sentais bien au début, mais il m'a manqué quelques dixièmes pendant trois ou quatre tours : si j'avais eu la possibilité d'atteindre les 1'39 bas ou 1'38 haut, la course aurait été encore meilleure."

"Mais j'avais encore des limites pendant cette course et il a donc fallu que je gère cela. J'ai fait quelques erreurs et j'ai failli tomber parfois, alors c'est pour ça que je suis content d'avoir pu finir en neuvième position", ajoute Johann Zarco, qui poursuit méthodiquement son adaptation à la Ducati, qu'il a découverte en février.

"Les résultats arrivent, et la seule façon de comprendre les choses est de faire de mon mieux tout le temps", assure-t-il. "Ces deux premières semaines ont été plutôt bonnes. Nous allons maintenant vers la République Tchèque et j'espère que je vais emmener toutes ces informations avec moi et faire encore mieux à Brno. Je pense que la Ducati sera plus avantagée sur une piste plus grande et j'ai donc hâte de voir quel sera notre niveau là-bas."