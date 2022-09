Zarco satisfait d'avoir tourné la page de Misano

Victime d'un accrochage au départ du Grand Prix de Saint-Marin après un week-end compliqué, Johann Zarco avait à cœur de se rattraper en Aragón. Cette fois, il pas été pris dans l'incident qui s'est déroulé dans le premier tour de course et qui a impliqué Marc Márquez, Fabio Quartararo puis quelques instants plus tard Takaaki Nakagami par ricochet.

Qualifié en cinquième position, le Français a perdu quelques places au départ et était huitième quand la première chute a eu lieu, juste devant lui. Aux premières loges, il est parvenu à éviter son compatriote et a ensuite pu commencer à imprimer son rythme, sans avoir eu conscience qu'un deuxième accident avait eu lieu.

"Je pense que mon départ n'était pas si mal. Au freinage, j'ai vu Marc arriver par l'extérieur, et aussi Fabio. Je pensais pouvoir faire l'intérieur à Fabio au virage 2, mais je sais qu'il est assez rapide en début de course donc j'ai préféré rester un peu tranquille et il a été vraiment surpris par cette trajectoire de Marc. Il est mieux sorti du virage 3 et Marc a totalement élargi pour préparer le virage à gauche."

"La chute a été violente, j'ai dû ralentir pour ne pas toucher Fabio et sa moto. Ensuite j'ai vu immédiatement la pièce de carénage sous la moto de Marc et c'est pour ça que j'ai perdu l'arrière au virage 5. Martín m'a passé et j'étais OK derrière lui. J'ai vu après au box l'incident avec Nakagami", a-t-il expliqué.

Septième alors, il n'a jamais été en mesure de véritablement remonter, hormis à la mi-course où il regrette d'avoir laissé passer une opportunité face à son coéquipier Jorge Martín. Doublé par Luca Marini dans l'avant-dernier tour, Zarco a finalement conclu la course au huitième rang. Un résultat en-deçà de ses attentes mais dont il souhaite se satisfaire après le chaos du GP de Saint-Marin.

"Pour moi, la huitième place n'est pas la meilleure mais c'est mieux que rien et bien mieux que ce que j'ai pu faire à Misano. Par rapport à Misano, le feeling été meilleur tout au long du week-end, mais pas assez bon pour penser au podium."

Johann Zarco au GP d'Aragón, derrière Jorge Martín et devant Luca Marini

"À un moment de la course, j'ai essayé de doubler Jorge et il m'a immédiatement repassé. C'était un moment clé de la course car mon rythme était assez bon et j'arrivais à rester avec Jack [Miller], mais Jorge prenait aussi de bonnes trajectoires et ensuite on a perdu le contact. C'est un peu dommage de manquer la sixième, voire peut-être la cinquième place car à ce moment-là de la course j'aurais pu faire la différence, mais je prends le positif de la huitième place. Je suis content d'avoir pu donner le maximum et que ça ait été bien mieux qu'à Misano."

Peu loquace sur ses difficultés, le pilote Pramac a préféré ne "pas entrer dans les détails" et se tourner vers le prochain Grand Prix, au Japon, où il n'a pas roulé depuis trois ans. "Ça m'agace donc je fais le dos rond et j'essaye de progresser", a-t-il déclaré.

"Je suis content d'aller au Japon, ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. C'est là que j'avais 'rendu les valises' avec KTM il y a trois ans, du coup je n'étais pas allé au Japon en 2019, et depuis on ne s'y est plus rendus. Je suis content de retrouver ce circuit qui m'a souvent réussi et où j'ai régulièrement de bonnes sensations. C'est un plaisir d'aller à Motegi."