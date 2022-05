Zarco sixième dans la douleur : "Je ne veux pas penser au podium"

Johann Zarco a sauvé un résultat satisfaisant d'un samedi mal engagé à Jerez. Modeste 12e en EL3, le pilote Pramac a été contraint de disputer la Q1, dont il a signé le meilleur temps. La Q2 a été plus difficile puisqu'il ne lui restait qu'un seul pneu tendre neuf à l'arrière et que son premier relais avec cette gomme n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Une amélioration en fin de séance a finalement placé Zarco à une sixième place presque inespérée quelques heures plus tôt.

"C'était un bon après-midi pour moi, parce que comme je le dis depuis hier, je suis les autres et je vois que quelque chose me manque, je ne peux pas être très rapide sur cette piste", a expliqué le Français. "Je ne peux pas le compenser avec le pilotage, c'est assez dur. Avec l'équipe, on a essayé d'améliorer les sensations et de trouver le bon pilotage ici à Jerez."

"Les progrès arrivent mais les autres ont été bons ce matin et c'est Jerez : je n'étais qu'à quatre dixièmes du meilleur chrono ce matin et je me suis retrouvé 12e, donc ça fait partie du jeu. J'avais peur de passer par la Q1 parce que je sais que c'est toujours dur. Heureusement, je m'en suis plutôt bien sorti dans le premier tour. C'était une première respiration pour entrer en Q2."

"Puis en Q2, je n'ai pas pu reproduire mon bon chrono de la Q1 mais j'ai vraiment essayé. Derrière Fabio, j'ai pu voir plusieurs choses mais je ne pouvais faire mieux que que 1'37"1. J'ai pu faire un chrono légèrement meilleur dans le dernier tour et ils m'ont dit que je suis passé de la neuvième à la sixième place. Avec tout ça et sans avoir les bonnes sensations sur la moto, la deuxième ligne est positive pour moi."

Une semaine après sa pole suivie d'une deuxième place en course à Portimão, Johann Zarco se montre plus prudent sur ses chances ce week-end, mais veut garder l'espoir : "On ne sait jamais. J'espère toujours mais tout le monde est très proche et si c'est dur pour moi, c'est également dur pour les autres. J'ai eu de meilleures sensations dans l'après-midi que dans la matinée. Avec la forte température attendue demain, je pourrai peut-être être plus performant que les autres."

"Je ne veux pas penser au podium parce que je n'ai pas été assez performant ce week-end pour y penser, mais on fera de notre mieux. Si je peux trouver ce rythme, je pense qu'on aura la possibilité de faire quelque chose."

Zarco "force trop" sur sa moto

La prudence de Johann Zarco s'explique par un manque d'aisance sur sa Ducati. Vendredi, il décrivait des glissades de l'arrière qui ne lui permettaient pas de bien prendre les virages et le problème était encore présent ce samedi. Il était donc déçu à sa descente de la moto après la Q2, avant de relativiser ses difficultés.

"Sur le coup, j'étais contrarié parce que je ne suis pas encore assez à l'aise", a précisé Zarco sur Canal+. "Je force trop sur la moto. Je le vois en suivant les autres, il manque vraiment quelque chose et c'est dur à trouver sur cette piste vraiment technique, mais c'est clair qu'il y a du positif : j'aurais pu partir 15e et je suis sixième, donc ça va beaucoup m'aider."

Les difficultés de Zarco se concentrent dans les virages rapides du dernier secteur, où il a du mal à faire pivoter sa Desmosedici aussi bien que Pecco Bagnaia : "Quand la moto ne tourne pas assez, on a des problèmes de grip. Est-ce que c'est uniquement du grip ? Est-ce que c'est la moto qui ne tourne pas ? C'est toujours ce compromis qui est compliqué à avoir mais quand je compare aux autres, si je veux entrer vite, je n'arrive pas à prendre le virage. J'ai pu évoluer dans ce sens là, mais si je compare mon 1'37"1 au 1"36"1 de Pecco, on voit qu'il fait mieux ça."

Pecco Bagnaia et Johann Zarco

"En EL4, j'ai fait quelques bons tours en 1'38 et on a encore essayé des choses pour m'aider à trouver ce que j'aime", a-t-il ajouté. "On se rapproche de quelque chose mais ce n'est pas encore à 100% comme je le voudrais. On va essayer pendant le warm-up demain. Je pense qu'on a trouvé une bonne direction et si ça me permet d'avoir un rythme en 1'38, je peux m'attendre à une bonne course."

Mais ce rythme ne sera probablement pas suffisant pour suivre les deux hommes forts du week-end, Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia, tous deux au dessus du lot avec des forces pourtant opposées : "Je pense que Fabio, surtout avec la belle course qu'il a faite à Portimão, il peut avoir cette extra 'gnaque' au début, pour taper d'entrée du 1'37 et peut-être faire un écart de deux secondes", a analysé Zarco. "Là, il faudra voir s'il le gère ou pas."

"Mais vu le chrono que Pecco a fait, maintenant il dit qu'il a retrouvé les sensations [qu'il avait] quand il était inarrêtable l'an dernier. Ça pourrait être bien pour Ducati qu'il retrouve ça, il faudra voir. S'ils peuvent se battre, c'est vraiment deux styles différents. Chacun utilise les points forts de sa moto et on dirait deux catégories différentes, mais ça peut être intéressant à regarder."