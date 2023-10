Zarco souffre sur la Ducati : "Je suis obligé d'y aller à tâtons"

Johann Zarco n'a pris qu'un petit point en course sprint à Buriram. Parti onzième, le Français a occupé la huitième place en début d'épreuve mais Álex Márquez l'a doublé et ce duel lui a fait perdre du temps. Il a passé le reste de la course à la neuvième place, devant composer avec des difficultés dans les entrées de courbe.

"Je ne suis pas bien sur la moto", a reconnu Zarco au micro de Canal+. "Je suis bien parti, bien concentré. J'ai pu me mettre au combat rapidement mais c'est comme toute la saison : je ne peux pas diriger ma moto dans le virage. À un moment donné, Álex Márquez a joué sa carte parce qu'il n'avait pas le rythme pour jouer avec ceux de devant. Il a doublé, doublé et moi, après j'ai été bloqué. Le pneu avant est monté en température et je ne pouvais rien faire."

"J'ai un peu les boules quand même, parce qu'il y avait moyen de jouer un top 6 et essayer d'être à la bagarre avec les autres, mais je n'ai pas encore le feeling comme j'aimerais."

Zarco a eu plusieurs duels avec Álex Márquez, le premier dès l'entame de la course : "Álex Márquez a voulu me doubler à tout prix parce que je l'ai poussé dans le virage 3, on s'est touchés. J'ai réussi à tourner un peu plus court en voulant ressortir. On s'est touchés, peut-être que ça l'a rendu plus agressif pour me bloquer un peu."

Parfois, je me bats un peu trop avec la moto alors que je devrais me battre avec les autres.

Alors qu'il s'apprête à conclure sa quatrième et dernière saison sur la Ducati, Johann Zarco n'a jamais réussi à l'exploiter avec autant de facilité que les meilleurs représentants de la marque et ces difficultés ont conditionné sa course sprint ce samedi.

"Parfois, je me bats un peu trop avec la moto alors que je devrais me battre avec les autres", a résumé Zarco lors de sa rencontre avec les journalistes. "La manière dont je me place sur la moto, on dirait que ça ne colle pas bien", a-t-il ajouté, précisant que "ça fait plus d'un an" que lui et Pramac cherchent une solution, sans jamais trouver des sensations optimales.

"C'est quand on freine fort. Au moment où on doit déclencher la moto pour entrer dans le virage, par expérience je sais qu'elle n'est pas assez stable et je vais tomber si je force. Du coup, je suis obligé d'y aller à tâtons. À ce niveau-là, ça ne marche pas."

Johann Zarco

"J'avais vraiment bossé avec un pneu le plus usé de tous ce matin et les sensations étaient pas mauvaises", a détaillé Zarco. "C'est juste avec les autres que ça pose problème. Le pneu avant est monté en température – ici c'est impossible qu'il ne monte pas en température. Pas moyen de vraiment se mêler à la bagarre parce que je sais que je vais pas pouvoir bien prendre le virage. Du coup ça me met les boules."

Le pilote Pramac se sent également en difficulté avec le pneu apporté par Michelin ce week-end : "Cette carcasse de pneu, qu'il y avait en Autriche, elle ne m'avantage pas, elle me désavantage un peu. Il faut vraiment que je revoie beaucoup de choses sur le style de pilotage."

Alors qu'il se sentait en mesure de se battre avec le groupe à la lutte pour la quatrième place, Zarco a donc été en difficulté : "Il y a eu une évolution mais pas autant que ce que j'aurais peut-être pensé. Ça m'a mis en galère. J'étais bien parti, bien concentré, content de voir que j'étais fort sur les deux premiers tours, mais ensuite [j'ai été] gêné par ce style qui fait que j'entre un peu différemment [dans les virages]. Et comme je ne peux pas encore gérer la moto comme j'aimerais bien, Álex Márquez en a profité."

"J'avais le rythme pour rester avec ce groupe des six premiers mais malheureusement, avec le fait qu'il bloquait bien les intérieurs, on a perdu du temps, et après le pneu s'est mis à surchauffer devant. Après, t'es neuvième et tu ne peux plus rien faire. Ce qui coûte cher, c'est la quatrième ligne."

Zarco était en effet plongé dans les luttes au cœur du peloton en raison de ses qualifications décevantes : "Tu perds tu temps quand tu pars 11e. Je n'avais pas la vitesse ce matin, je n'ai pas eu assez d'aisance et de confiance pour aller gagner des dixièmes en pagaille. Du coup, même avec un 1'29"7 qui aurait été jouable, je serais quand même parti 11e, ou dixième. Il fallait rouler très vite pour être sur les deux premières lignes et je ne l'avais pas. Dommage."

La lutte avec Álex Márquez a coûté cher à Johann Zarco

Johann Zarco garde espoir pour la course principale, dans laquelle il est souvent plus performant grâce à sa capacité à préserver les pneus : "Le rythme sera moins élevé qu'en sprint. Si on joue sur la constance, il y a moyen de faire un bon résultat."

Comme de nombreux pilotes, le vainqueur du GP d'Australie hésite encore entre le pneu dur et le pneu medium et se décidera après le warm-up : "À partir de 15 tours, il peut y avoir des changements. [...] Si je choisis le pneu [dur], c'est que je suis bien dessus. Ça fera un rythme de course un peu moins vite et ça peut m'aider."

"Il faut voir ce que font les autres", a-t-il ajouté. "Ce qui est bien, c'est que Miller l'a mis ce dur, pour la course sprint. Il a terminé derrière moi mais s'il avait eu un avantage, il serait remonté sur moi dans les trois derniers tours, mais il n'avait pas encore cet avantage. [...] Si je repense à l'Australie, j'ai commencé à remonter à cinq tours de la fin. Si t'arrêtes à mi-course, je suis cinquième en ayant fait une super belle course."