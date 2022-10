Zarco souhaite continuer à donner "tout ce qu'il peut"

Après avoir dominé certaines séances d'essais libres au Grand Prix d'Australie, Johann Zarco s'était qualifié en sixième position et espérait effectuer une bonne course avec un potentiel qu'il sentait plus important que d'habitude. Pénalisé par un problème avec son holeshot device au départ, il a dégringolé dans la hiérarchie jusqu'au 19e rang et a vu sa course complètement compromise.

Malgré cela, il est parvenu à remonter au huitième rang avec de solides chronos. Il estime ainsi avoir désormais fait son possible pour s'adapter à la Desmosedici, et que Ducati doit lui apporter de l'aide afin qu'il maîtrise parfaitement sa moto. Le Français conserve toutefois l'espoir de retrouver le podium d'ici la fin de la saison, et pourquoi pas décrocher enfin sa première victoire en MotoGP.

Même s'il s'estime encore un cran en dessous pour y parvenir, il compte essayer de continuer sur sa lancée en Malaisie ce week-end. "Après l'excellent rythme de Phillip Island, j'espère être assez rapide ici mais en obtenant un meilleur résultat. J'adore l'endroit, en Malaisie. C'est l'avant-dernier Grand Prix de la saison et j'ai une bonne énergie pour continuer à donner tout ce que je peux, en espérant décrocher une victoire et un autre podium", a-t-il déclaré.

Zarco n'a en effet plus terminé parmi les trois premiers depuis le Grand Prix d'Allemagne, en juin dernier. Il a depuis connu des résultats en dents de scie, avec une quatrième et une cinquième place, mais également deux résultats blancs ainsi qu'une huitième, une 11e et une 13e position. Pourtant, la vitesse est bien là, puisqu'il s'est toujours qualifié parmi les deux premières lignes depuis son dernier podium, excepté à Assen où il s'était placé juste derrière, au septième rang. Il compte par ailleurs une pole position à Silverstone et une première ligne à Motegi, mais la transformation en course n'a pas eu lieu.

Il mise donc sur le circuit de Sepang, qu'il apprécie et sur lequel il a eu de très bons résultats par le passé, pour repartir sur sa lancée. Il y a en effet décroché deux podiums en MotoGP, en plus d'y avoir gagné et été titré en Moto2.

Les regards seront toutefois à nouveau tournés vers la météo, qui sera au cœur des préoccupations principales, mais pas tellement de celles du #5, toujours à l'aise dans les conditions particulières et qui y voit de plus une occasion de ne pas trop endurer le climat assez rude de la Malaisie. "Ils disent qu'il devrait pleuvoir tout le week-end mais ça n'est pas encore le cas. Peut-être que grâce à ça, on sauvera un peu d'énergie, comme c'est le cas normalement car c'est plus simple sur le mouillé."