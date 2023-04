Zarco soulagé de s'être sorti de sa mauvaise stratégie

Johann Zarco était dans le bon rythme ce vendredi à Jerez, mais une stratégie risquée a failli le priver d'une entrée directe en Q2. Pour son dernier relais dans la première séance, le pilote Pramac a préféré prendre la piste avec un pneu medium à l'arrière, moins performant que le tendre, afin de préserver un exemplaire de ce dernier pour l'après-midi.

"J'avais une bonne vitesse, c'était agréable de pouvoir bien gérer la moto, de pouvoir être compétitif d'entrée", a expliqué Zarco. "Après, c'est ça qui m'a poussé un pneu à mettre le medium neuf au lieu du tendre, en me disant 'comme ça, je garde deux tendres pour l'après-midi' parce qu'il y avait un peu cette marge de manœuvre. C'était déjà intéressant de faire un bon chrono avec le medium neuf en fin de séance."

Dans ce contexte, la 11e place décrochée par Zarco n'était en effet pas mauvaise mais elle l'a mis en danger pour obtenir sa place en Q2 puisque la montée de la température de la piste a rendu des améliorations difficiles dans l'après-midi. Le Français a néanmoins réussi à prendre la quatrième place de la séance, la sixième au classement combiné, ce qui l'assure de disputer la deuxième partie des qualifications. Il reconnaît avoir douté de ses chances.

"On aurait pu anticiper un peu plus parce que c'est vrai qu'à Jerez, la piste dépasse une certaine température et elle est vraiment beaucoup plus lente, avec le vent également. Au début de la séance, j'étais un peu inquiet, en me disant 'ça va être très dur d'améliorer, je suis hors du top 10, ça fait chier' mais on a quand même su continuer à bosser pour trouver du feeling dans cette grosse chaleur qui sera la même demain après-midi."

"Le dernier tour a été bon. Ça, c'est positif, d'avoir pu rouler et améliorer, de rouler sous les 1'37 au moins sur un tour, dans de mauvaises conditions. C'est encourageant pour demain et les qualifications."

Zarco devrait donc être en mesure de profiter d'un rythme qu'il juge meilleur qu'en Argentine et aux États-Unis, avec l'espoir d'un gros résultat en course sprint : "Ça fait plaisir d'avoir de meilleures sensations, plus de vitesse que sur les deux derniers Grands Prix et ça permet de se dire 'Allez, on est dans le coup, demain direct en Q2, on essaie de jouer la première ligne pour se donner des chances de bon résultat en course sprint'."