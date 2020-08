Zarco raisonne : "Pas encore le rythme pour la victoire" malgré la pole

Johann Zarco auteur d'un temps de Q2 le plaçant en pole position provisoire et mettant Fabio Quartararo dans une position d'attaque en toute fin de séance de qualifications au point de provoquer une chute du pilote Yamaha à la recherche de la limite ? Bien malin aurait été celui qui aurait pu prendre un tel pari avant cette séance de qualifications du Grand Prix MotoGP de République Tchèque !

Et pourtant, c'est bel et bien ce scénario qui a régalé les observateurs du MotoGP, après une séance qui s'est conclue par la signature de la pole position du pilote Avintia sur sa Ducati satellite millésimée 2019, tandis que les machines factory ont rencontré de réelles difficultés aujourd'hui !

Le Cannois a connu une montée en puissance progressive tout au long du week-end mais n'apparaissait pas sur le papier comme l'un des candidats évidents à la meilleure position de départ de la course de Brno. Pourtant, demain, il prendra le départ devant son compatriote et l'équipier Petronas de celui-ci, Franco Morbidelli.

"Juste heureux", lâchait dans un premier souffle le #5 au micro de la Dorna dans le parc fermé, quelques secondes après son exploit et quelques accolades avec les rares membres de son staff autorisés à l'y accompagner. "Je n'arrive encore pas à croire que j'ai signé la pole aujourd'hui ! J'ai fait un bon boulot vendredi et j'ai été en mesure de bien améliorer mon temps au tour avec le pneu pour passer en Q2. J'ai fait de bons EL3 et c'était aussi une satisfaction", analysait-il déjà immédiatement, l'esprit clair.

Zarco sentait disposer d'un bon ressenti cet après-midi, en dépit des conditions d'adhérence compliquées de l'asphalte tchèque vieillissant.

"Le premier pneu a un peu trop glissé et je n'ai pas pu aller aussi vite que ce matin ; ça ne m'a pas vraiment inquiété et avec le second, j'ai mieux géré mon écart avec le bon groupe que je suivais, composé de Morbidelli, Rossi, Binder et Petrucci."

Un placement en piste qui lui a permis de signer un premier secteur redoutable, près de deux dixièmes plus rapide que n'importe qui en piste. "J'ai pu mieux contrôler mon grip arrière et ai bien utilisé l'accélération et le temps au tour est venu", poursuit-il, le visage radieux. "Je suis heureux et souhaite utiliser cette position pour bien commencer demain."

Néanmoins, Zarco sait que son rythme sur les relais prolongés et avec la difficulté rencontrée par la Ducati à maintenir ses gommes arrière dans un état satisfaisant sur la durée en raison d'un patinage encore difficile à contrôler, ne devrait pas lui permettre de jouer la victoire dimanche. Le Français modère ainsi déjà les attentes à ce sujet, et, lucide, ne prononce pas non plus le mot "podium" à chaud. "Je n'ai pas encore le rythme pour viser la victoire, mais on convoite le meilleur pour demain et il faudra gérer le pneu tour après tour car je crois que ce sera compliqué…"

La suite de l'aventure s'écrit demain dimanche, avec le départ de la course à 14h00, après une ultime séance de warm-up permettant de se calibrer pour le choix des pneus de course, à 9h40...