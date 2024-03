Zarco a testé une pièce interdite à Mir et Marini au Qatar

Honda redouble d'efforts pour retrouver le premier plan après plusieurs saisons difficiles en MotoGP. En plus de la restructuration du département technique entamée la saison dernière, le développement de la version 2024 de la RC213V a été accéléré. Honda évalue ainsi plus de pièces que par le passé au sein d'un programme articulé autour de l'équipe d'essais, auquel les pilotes LCR, Johann Zarco et Takaaki Nakagami, sont intégrés.

Juste avant le lancement du championnat à Losail, Stefan Bradl était en piste à Jerez et parmi les nouveautés testées par le pilote d'essais, l'une des plus remarquables était une roue de la marque Marchesini. Il s'agit d'un fabricant différent de celui de l'équipe officielle, chez qui Joan Mir et Luca Marini sont contractuellement obligés d'utiliser des exemplaires fournis par OZ.

Selon les informations de Motorsport.com, Mir et Marini n'ont donc pas pu tester cette roue lors du premier Grand Prix de la saison alors que Zarco a pu rouler avec, même s'il ne l'a fait que le samedi matin, dans la séance d'essais qui s'est tenue avant les qualifications. Le pilote LCR a terminé à la 16e place, à 1"2sec du leader Álex Márquez, et en descendant de sa moto, il s'est plaint de vibrations causées par le pneu arrière et n'a plus utilisé cette roue.

Il semble que cette "nouvelle" roue Marchesini, déjà utilisée par d'autres équipes, se distingue par le revêtement appliquée sur sa surface, qui offre certains avantages tels qu'une meilleure dissipation de la chaleur. Motorsport.com a appris qu'OZ essaie de mettre en place une solution similaire pour Honda mais doit encore trouver la bonne méthode.

Marini fait des tests, des nouveautés attendues à Portimão

À ce stade, les projets de Honda concernant les roues utilisées par ses pilotes officiels ne sont pas clairs. Motorsport.com a appris que Marini était en piste à Jerez mercredi, en profitant du système de concessions mis en place pour aider les marques japonaises, après un premier week-end très difficile pour lui.

Quels que soient les plans de la marque, la moto devrait évoluer pour le GP du Portugal, deuxième manche de la saison, en profitant des tests effectués récemment. "À Portimão, on aura des nouveautés sur la moto et j'espère que l'équilibre et les performances de la moto seront meilleures", a déclaré Takaaki Nakagami à Losail.

Joan Mir Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Joan Mir compte aussi sur des évolutions et s'attend à ce que Portimão soit un terrain de jeu plus favorable à la Honda. "Je pense qu'à la prochaine course, on aura une nouveauté que l'on a demandée pendant les tests et si la piste convient un peu mieux à notre moto, peut-être qu'on pourra franchir un cap", a indiqué le Champion du monde 2020. "Si on est proches du top 10 [à Losail] avec notre moto, ce n'est pas un désastre."

Cet optimisme pour le Portugal est partagé par Zarco, frappé par les performances qu'y a réalisées Marc Márquez l'an passé. L'Espagnol avait décroché la pole et un podium en course sprint, avant de provoquer un accident dans l'épreuve principale. "Il avait attaqué fort au Portugal", s'est souvenu le Français. "Bon, il est toujours exceptionnel, il connaissait sa moto et arrivait à sortir des choses incroyables, mais peut-être qu'avoir un peu moins de virages rapides peut nous aider."

"Le fait que j'arrive bien à gérer ma moto, ça peut m'aider parce que le Portugal, c'est quand même assez technique. Du coup, on va apprendre des choses avec un tracé différent. Le fait de l'avoir en main me fait dire qu'il faut être optimiste et que ce top 10 est aussi jouable au Portugal, peut-être même plus [qu'au Qatar]."