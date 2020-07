Zarco : Le top 10 ? "La moto en est clairement capable"

Le Français Johann Zarco prendra donc le départ de la quinzième position de la grille de départ en qualité d'avant-dernier représentant Ducati, mais avec l'espoir que la présence à ses côtés d'un Andrea Dovizioso lui aussi éloigné sur la grille puisse lui permettre de se calquer sur un solide rythme Ducati, permettant une rapide remontée a minima jusque dans le top 10, l'objectif avoué à l'arrivée.

"Il y a du progrès, moins que ce que j'attends, mais ni à cause de la moto ni même de moi. Ce sont plutôt des choses qui doivent s'imbriquer ensemble et ça prend un peu plus de temps que prévu, mais pas de stress", confiait ainsi Johann Zarco, détendu, après la séance. "Je me sens mieux avec la moto et les essais ont été meilleurs ; tout ceci est positif. En time-attack, je parviens à améliorer le temps au tour mais pas de quelques dixièmes plus vite par rapport aux autres et c'est ce qui me bloque encore : c'est dur en Q1. Je n'étais pas loin de faire quelque chose de bon mais une nouvelle fois, il manquait quelques dixièmes. J'étais déçu juste après car je ne m'aide pas avec cette position pour la course, mais avec tous les points positifs du week-end et ce que j'ai appris de la course précédente, je pense que je peux pousser pour une meilleure course."

Une meilleure course ? Comprendre "accrocher le top 10" et se battre avec le groupe aspirant à la première partie du tableau "pour voir où je peux terminer".

Ce qui pourra aider Zarco, selon sa propre analyse, est d'avoir Dovizioso avec la Ducati factory à ses côtés au départ. "Il sera fort demain et il peut être une bonne cible à suivre ; ça pourrait être une super opportunité pour la course", ne cache pas le Français. "Le top 10 est possible et c'est quelque chose dont la moto est clairement capable."

Pour avancer cela, le #5 se base sur sa satisfaction du ressenti perçu en EL2 ainsi que de la constance trouvée en EL3 et en EL4 "avec les pneus usés". Bien entendu, il faudra une nouvelle fois composer avec une chaleur palpable. Cet après-midi, le mercure en piste montait à 56°C, selon les données du manufacturier Michelin. Zarco dit avoir été surpris en EL4 au moment de quitter la pitlane, dans son tour de sortie, lorsqu'il fut happé par la chaleur de motos se trouvant devant lui.

"J'ai ressenti beaucoup, beaucoup de chaleur : c'était vraiment comme une sensation de brûlure. C'est donc mieux de mener la course comme Fabio [rires] ! Débuter la FP4 et me sentir en contrôle derrière Dovi et même avoir pu le doubler deux fois construit peu à peu la performance. Jouer dans les 10 [premiers], ce serait tip top. En partant quinzième, il faut gagner quelques places le plus rapidement possible puis parvenir à fournir le rythme, peut-être entre le 8e et le 12e ou le 6e et le 10e. S'il y a un petit groupe comme ça, ça serait bien d'en être…"