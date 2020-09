Zarco admet sa tristesse après avoir fait tomber Dovizioso

Johann Zarco espérait conclure le solide week-end qu'il avait réalisé jusqu'à présent à Barcelone avec une performance digne du podium, comptant sur le travail réalisé ces deux derniers jours pour poursuivre sa progression et oublier deux courses en dedans à Misano. Ses espoirs se sont toutefois envolés dans le deuxième virage de la course, dans une chute.

Le pilote Avintia était d'autant plus désolé de cette conclusion prématurée qu'il a emmené avec lui au sol Andrea Dovizioso. Il admettait cet après-midi un sentiment de tristesse, tout en expliquant ne rien avoir pu faire pour éviter cet incident, car c'est dans un réflexe visant à éviter Danilo Petrucci devant lui qu'il a touché les freins et perdu l'avant.

"Je suis assez triste de ce qui s'est passé aujourd'hui", commente Johann Zarco auprès du site officiel du MotoGP. "Le week-end se passait clairement bien. Je pouvais m'attendre à de bonnes choses pour la course, et la terminer dans le deuxième virage ça me fait vraiment mal au cerveau et à l'estomac."

Qualifié sixième, le pilote Avintia avait perdu plusieurs places à l'extinction des feux, alors que Dovizioso, qui s'élançait de la 17e position avait au contraire réussi à bondir vers le milieu du peloton. "Je pense que le départ a été correct en ce qui me concerne", explique le Français. "Danilo a réalisé un freinage vraiment incroyable dans le premier virage et il m'a dépassé, puis dans le changement de direction [entre les virages 1 et 2, ndlr] je pense qu'il a failli tomber car la température sur le côté gauche était très fraîche et il nous fallait faire très attention."

"J'ai juste eu le réflexe de ne pas le toucher, j'ai freiné et je suis tombé. Le problème, c'est que quand je suis tombé, Dovi n'a pas pu m'éviter et ça a fait deux Ducati par terre. Et surtout, c'est Andrea qui se bat pour le championnat. Cela me donne un sentiment de tristesse aujourd'hui."

"Même en y réfléchissant bien, si je n'avais pas touché les freins, j'aurais de toute façon heurté Danilo et cela se serait terminé de la même manière", estime Johann Zarco, d'autant plus impuissant. "Il n'y a pas grand-chose à faire aujourd'hui. J'essaye de retenir le positif de toutes les séances, où je me suis montré assez fort. Et à partir de là, apprendre, progresser et être fort au Mans."

Désormais passé à la quatrième position du championnat à 24 points de Fabio Quartararo, qui a repris les commandes, Andrea Dovizioso a admis sa frustration face à cette chute, mais en la jugeant comme un incident de course et refusant de pointer Johann Zarco du doigt.