Le crash s’est produit dans le dernier tour, en vue de l’arrivée, alors que Ryan Newman, alors en tête, protégeait sa première place devant une autre Ford, celle de Ryan Blaney (Team Penske). Ce dernier touchait le leader à l’arrière, ce qui envoyait ce dernier percuter violemment le muret extérieur.

La voiture de Newman était alors propulsée dans les airs, et frappée de plein fouet par la Ford de Corey Lajoie (Go Fas Racing), avant de partir pour une glissade interminable sur le toit, le tout dans des gerbes d’étincelles puis même un début d’incendie, avant de s’immobiliser sur la piste.

Denny Hamlin parvenait à éviter le chaos et à imposer sa Toyota, remportant pour la troisième fois l’épreuve phare du championnat NASCAR. Il devançait Ryan Blaney, classé deuxième, et les autres pilotes Ford Chris Buescher, David Ragan et Kevin Harvick, qui complète le top 5.

Transféré au Halifax Medical Center de Daytona, Ryan Newman est dans un état grave, mais son pronostic vital n’est pas engagé, a indiqué son équipe. Agé de 42 ans, Ryan Newman évolue en NASCAR depuis la saison 2000. Il a signé 18 victoires et a terminé deuxième du championnat en 2014.

Le départ des Daytona 500 avait été donné dimanche mais la course avait été interrompue en raison de la pluie, et a repris lundi.

Le vainqueur des Daytona 500 : Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Photo de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images

