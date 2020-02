A 22 ans, le pilote suisse, originaire de Hergiswil, a été l’une des révélations de la saison 2019, lors de laquelle il a fait ses débuts dans la discipline après avoir disputé l’ADAC GT Masters en 2018.

En effet, pour sa première saison en NASCAR européenne, Maggi a signé trois victoires – dont une lors de sa toute première course dans la série, à Valencia -, décroché six pole positions (d’affilée) et cinq meilleurs tours en course.

Au volant d’une Ford Mustang de l’équipe néerlandaise Hendricks Motorsport, il n’a perdu le titre que dans la toute dernière course au profit du Danois Lasse Sörensen.

En 2020, fort de cette première saison prometteuse, Giorgio Maggi sautera le pas pour le championnat Euro NASCAR Pro, la première division de la série, où il affrontera notamment le Champion du monde de F1 1997 Jacques Villeneuve, qui disputera le championnat avec son écurie FEED Vict Racing.

Giorgio Maggi restera fidèle au Hendricks Motorsport, une équipe qui a d’ailleurs remporté le titre Pro en 2019 avec le Néerlandais Loris Hezemans. Avec le rêve d’aller batailler un jour sur les circuits américains…

Il pourrait également s’aligner en parallèle sur quelques courses du GT Masters.

