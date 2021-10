Villeneuve signe une deuxième victoire en deux jours !

Pas rassasié, Jacques Villeneuve a remis le couvert ce dimanche à Vallelunga. Vainqueur hier pour la première fois de sa carrière en NASCAR Euro Series, le Canadien partait en pole position de la deuxième course du week-end et il n'a pas perdu l'occasion de briller à nouveau.

Contrairement à la veille, le Champion du monde 1997 de Formule 1 ne s'est pas fait piéger au départ, lui qui avait commis un impair la veille et avait ainsi écopé d'une pénalité de cinq secondes. Loris Hezemans s'est cependant emparé des commandes de la course, longue de 18 tours sur le tracé italien, situé non loin de Rome.

Villeneuve n'a toutefois pas lâché d'une semelle le nouveau leader, maintenant en permanence l'écart sous la seconde. Le Québecois est passé à l'offensive à la mi-course en doublant Hezemans pour s'installer à nouveau en tête. Et cette fois-ci, il ne l'a plus lâchée, augmentant même peu à peu son avance pour s'échapper définitivement vers la victoire.

Sous le drapeau à damier, il s'est finalement imposé avec une avance supérieure à trois secondes sur Gianmarco Ercoli et Alon Day, dans ce qui constituait la toute dernière course de la saison. Loris Hezemans a pour sa part décroché le titre.

C'est la fin d'un week-end idéal pour Villeneuve, qui est devenu hier le vainqueur le plus âgé du championnat EuroNASCAR, du haut de ses 50 ans. "C’est une belle de fin de semaine pour notre équipe", a confié Villeneuve, qui roule sous les couleurs du team Academy Motorsport/Alex Caffi Motorsport. "Il ne nous a manqué que la pole position samedi pour être parfaits. Mais c’est une belle façon de terminer la saison."

Après cette conclusion heureuse pour l'année 2021, l'ancien pilote de Formule 1 a déjà des projets plus ambitieux pour les mois à venir. "Mon objectif, c’est de participer au Daytona 500 en février 2022 en Coupe NASCAR", a-t-il confirmé dans des propos relayés par le Journal de Montréal. "Et j’ai bon espoir d’y être avec l’écurie Hezeberg, qui a confirmé ses intentions de s’engager à temps partiel dans la série au cours de la saison 2022."

