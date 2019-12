Jacques Villeneuve fonde une écurie de NASCAR européenne

Le Champion du monde 1997 de Formule 1, Jacques Villeneuve, s'est essayé aux NASCAR Whelen Euro Series (NWES) en 2019, signant au passage trois podiums. Après une année d'apprentissage, le Canadien va faire équipe avec son ami Patrick Lemarié pour fonder sa propre écurie, Feed Racing, qui courra dans la première division de la discipline. Deux voitures y seront à coup sûr engagées par la structure mais le projet pourrait faire monter ce chiffre jusqu'à quatre.

Lemarié comptera parmi les pilotes et il s'agira donc pour lui d'un retour à la compétition, 15 ans après s'en être éloigné. Feed Racing a également confirmé que Simon Pilate serait engagé. Le Belge de 17 ans, qui a participé au demi-finales du programme Feed Racing et sera inscrit en seconde division de NASCAR Whelen Euro Series en 2020, partagera le baquet de la voiture #6 avec Lemarié.

"L’objectif est de donner à de jeunes talents l'opportunité de progresser et de devenir professionnels en sport automobile", a déclaré Villeneuve. "J'ai toujours aimé ce genre de voitures et de courses. Ainsi, après avoir acquis une expérience précieuse l'année dernière en NWES, nous sommes prêts à passer à l'étape suivante."

"La voiture Euro NASCAR est parfaite pour apprendre les bases du pilotage d'une voiture de course, elle est radicale et agressive, elle n'a pas d'aides électroniques mais beaucoup de puissance. Le format de deux pilotes qui partagent la voiture nous permettra de travailler efficacement avec nos jeunes pilotes. Les NASCAR Whelen Euro Series peuvent leur ouvrir une voie de développement très intéressante. Dans les prochains mois, nous évaluerons l'opportunité de passer à trois ou quatre voitures, en alignant plus de top pilotes et de jeunes talents."

Les objectifs personnels de Villeneuve, qui occupera la voiture au #5, sont par ailleurs élevés pour 2020 : "Progresser sera l'élément clé. Personnellement, je veux faire mieux que l’année dernière et cela inclut logiquement de se battre pour le titre et remporter des victoires. Il en sera de même pour tous nos pilotes, nous voulons que les pilotes EuroNASCAR PRO [la première division, ndlr] puissent se battre à l’avant et que les pilotes EuroNASCAR 2 puissent montrer qu'ils peuvent accéder au championnat PRO en 2021."

Sept manches sont prévues en 2020, avec un début de saison à Valence les 25 et 26 avril. Après cette manche d'ouverture, les NWES se rendront à Brands Hatch, Most, Venray, Vallelunga, Zolder et Hockenheim.