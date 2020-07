Johnson positif au COVID-19 à quelques jours de son test IndyCar

Depuis sa reprise le 17 mai, la NASCAR avait connu quelques tests positifs au COVID-19, avec des mécaniciens de Penske et de Stewart-Haas Racing qui ont été infectés par le coronavirus. Mais c'est une de ses figures de proue qui a révélé avoir contracté la maladie, le septuple Champion Jimmie Johnson, qui manquera sa première course depuis son arrivée dans la discipline.

Âgé de 44 ans, Johnson a subi un test après que sa femme Chandra a été elle aussi testée positive, mais n'a pas encore eu de symptômes de la maladie. L'Américain devait effectuer la semaine prochaine son premier test en IndyCar avec Chip Ganassi Racing, après avoir dû reporter ses plans d'un autre essai en avril avec McLaren, également à cause de la pandémie.

Johnson a effectué 663 départs consécutifs en NASCAR Cup Series, et ce record sera interrompu ce week-end, puisque la discipline court à Indianapolis. Il sera remplacé par Justin Allgaier en attendant d'être remis et d'avoir l'autorisation d'un médecin, qui ne sera délivrée qu'après avoir subi deux tests négatifs en deux jours.

"Ma priorité est la santé et la sécurité de mes proches et de mes équipiers", a déclaré Johnson. "Je n'ai jamais manqué une course de Cup dans ma carrière donc je sais que ça sera difficile de devoir la regarder de l'extérieur alors que je devrais piloter. Bien que la situation soit extrêmement décevante, je reviendrai en étant prêt à gagner des courses et à nous placer dans les play-offs."

La NASCAR explique avoir travaillé avec le centre de contrôle des maladies (CDC) pour établir les plans de retour des pilotes et employés qui ont été testés positifs : "Comme prévu par les directives expliquées dans le protocole, Jimmie Johnson a prévenu la NASCAR qu'il avait été testé positif au COVID-19. La NASCAR a détaillé les étapes pour le retour de Johnson, en accord avec les directives du CDC, qui incluent l'obligation que Johnson n'ait aucun symptôme, et ait passé deux tests négatifs à 24 heures d'écart. La NASCAR exige que son retour soit autorisé par un médecin."

Aucune information officielle n'a été donnée par Johnson ou Chip Ganassi Racing quant à la tenue du test IndyCar prévu mercredi, mais le pilote a obligation de rester à l'isolement tant qu'il sera contagieux, et un report du test paraît donc évident. Une nouvelle date sera certainement annoncée ultérieurement par l'équipe, qui court aussi ce week-end à Indianapolis, pour le premier week-end de l'Histoire partagé avec la NASCAR.