Un commissaire tué dans un accident à Brands Hatch

L'incident a eu lieu lors de la course Pre 93 & Pre 03 du Classic Touring Car Racing Club, lorsque deux pilotes sont entrés en contact dans la ligne droite de départ-arrivée dans les premiers tours.

L'une des voitures a été envoyée dans le rail situé sur l'extérieur du circuit, avant d'être projetée dans les airs, de partir en tonneaux sur la barrière et d'entrer en collision avec un poste de contrôle.

La course a été immédiatement interrompue pendant que les équipes de secours se rendaient sur les lieux, y compris l'ambulance aérienne, tandis que la police du Kent a confirmé avoir été appelée peu avant 15 heures "suite à une collision impliquant une voiture et une personne à pied".

Peu après 21 heures, le BARC a publié un communiqué confirmant la mort d'un commissaire de course dans l'incident.

"Le British Automobile Racing Club a la tristesse de confirmer qu'à la suite d'un accident survenu lors d'un meeting de course sur le circuit de Brands Hatch aujourd'hui (samedi 31 juillet), un commissaire bénévole a tragiquement perdu la vie", peut-on lire. "Le reste de l'activité de course de la journée a été annulé. Comme pour tout incident majeur, le BARC travaille actuellement avec l'organe directeur national, Motorsport UK, et la police locale."

"Au nom de tous ceux qui sont liés au BARC, nous sommes dévastés par la perte d'un membre de l'incroyable communauté des commissaires bénévoles qui font tant pour permettre à ce sport d'avoir lieu. Nos pensées et nos meilleurs vœux vont à la famille et aux amis de toutes les personnes impliquées. Il est prévu que l'événement reprenne dimanche."

Par ailleurs, le pilote impliqué dans l'incident souffle souffrir d'une jambe cassée.