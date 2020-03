Fort de son expérience au volant de voitures diverses et variées sur de nombreux circuits européens, et fort également de nombreux succès en sport automobile, Christophe Hurni a décidé de transmettre son art de la course à deux jeunes pilotes de Bevaix, David Kullmann et Loris Kyburz.

L’an passé, les deux jeunes hommes avaient effectué une belle première année en monoplace dans le championnat Ultimate Cup Serie où, lancés et conseillés par le Neuchâtelois, ils avaient chacun décroché leur premier podium dans la discipline (deux pour Kullmann et un pour Kyburz).

Cette saison, le trio repart pour une nouvelle campagne sous la bannière de Sport Promotion, avec naturellement Christophe Hurni en capitaine. Ce dernier sera au volant de la toute nouvelle F3R, alors que ses deux jeunes élèves auront à coeur de poursuivre leur progression sur leurs Formule Renault.

"C’est un nouveau challenge pour moi qui me tient à cœur", commente Christophe Hurni. "Partager ma passion avec ces deux jeunes de la région est une expérience enrichissante. Le sport automobile est une discipline difficile ! Cela réclame pour ces jeunes beaucoup de sacrifices et d’efforts pour réaliser leur passion. Je serai avec eu tout au long de l’année mais également en course."

"En plus de les coacher tout au long du meeting, nous pourrons partager nos expériences et progresser dans tous les domaines ensemble. Nous avons bien travaillé tout l’hiver pour aborder ce premier rendez-vous de Barcelone du 20 au 22 mars dans les meilleures conditions. Après un difficile travail de recherche de sponsors et soutiens, ainsi qu’une bonne préparation physique. Je me réjouis vraiment de débuter cette nouvelle saison avec eux !"

"Je me réjouis énormément de ce début de saison, cela fait maintenant plus de 3 mois que je me prépare pour ce nouveau championnat », explique pour sa part David Kullmann. « C’est le moment de voir si ces efforts vont payer, je suis bien entouré et je pense avoir toutes les clés en mains pour pouvoir espérer un bon résultat dès le début tout en restant fixé sur l’objectif de finir ces trois courses."

"C’est une immense joie de participer à cette première manche à Barcelone après voir relevé le défi de pouvoir réunir le budget nécessaire en peu de temps", se félicite Loris Kyburz. "Je suis très content du nouveau challenge qui m’attend en débutant cette saison. Celle-ci me permettra de vivre de nouvelles expériences et de progresser dans le sport automobile."

