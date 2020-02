Igor Fraga vainqueur et Champion au GP de Nouvelle-Zélande

Troisième du championnat de Formule Régionale Européenne l'an passé derrière ses coéquipiers Frederik Vesti et Enzo Fittipaldi, Igor Fraga avait abordé le dernier meeting de Toyota Racing Series derrière Liam Lawson au classement général, mais le Brésilien de 21 ans s'est illustré sur le Circuit Chris Amon à Manfeild, avec deux victoires et une quatrième place. Lawson, lui, a fini deuxième, troisième et cinquième.

Le Néo-Zélandais, qui vient de fêter ses 18 ans, fait néanmoins une excellente opération en vue de la Super Licence, puisque selon le dernier barème publié par la FIA, il a désormais 35,6 points à son actif sur la période 2018-2020 : la deuxième place du TRS lui offre sept unités. Yuki Tsunoda, également membre du Red Bull Junior Team, s'est classé seulement quatrième et en marque trois supplémentaires.

Liam Lawson Photo de: TRS Le vainqueur Liam Lawson Photo de: TRS

À noter que le légendaire Ken Smith a participé à son 49e Grand Prix de Nouvelle-Zélande, à l'âge de 78 ans. Sans surprise, il s'est classé dernier, mais il a réussi la belle performance de finir cette prestigieuse course et les deux précédentes.

Vivez ou revivez le Grand Prix de Nouvelle-Zélande en vidéo