Âgé de 19 ans, Saucy s’apprête ainsi à relever ce nouveau challenge, et roulera sous les couleurs de l’équipe Giles Motorsport, dirigée par l’ancien ingénieur de F1 Stephen Giles.

Malgré son jeune âge, Grégoire Saucy, de Bassecourt (canton du Jura), a débuté sa carrière en sport automobile en 2016. En 2019, il a connu une saison des plus intenses, disputant à la fois les championnats allemand et italien de Formule 4, ainsi que quatre courses de la Formule Renault Eurocup, trois programmes menés avec R-ace GP.

Il montera d’un cran avec les Toyota Series, où il pilotera pour la première fois la monoplace FT-60 de F3. Il retrouvera par ailleurs un autre pilote suisse également au départ, Axel Gnos, qui défendra lui les couleurs de la structure M2 Compétition.

"Mon objectif en disputant la saison des Toyota Racing Series est de préparer 2020 du mieux que possible, et de maximiser mes progrès", explique Grégoire Saucy. "Et bien sûr, d’être devant également. Ce sera cinq semaines excitantes en Nouvelle-Zélande, mais j’espère apprendre beaucoup, et faire du mieux possible."

La saison 2020 des Toyota Racing Series débutera du 17 au 19 janvier prochain sur le Highlands Motorsport Park, à Cromwell, pour se conclure les 15 et 16 février sur le Manfeild Circuit Chris Amon, à Feilding.

Au sein de l’équipe Giles Motorsport, Grégoire Saucy rejoindra le Suédois Henning Enqvist, l’Allemand Lirim Zendeli et la Néo-Zélandaise Chelsea Herbet.

Parmi les anciens lauréats de ce championnat, on citera notamment deux actuels pilotes de F1 : Lance Stroll (champion 2015) et Lando Norris (champion 2016).